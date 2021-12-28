На сегодняшний день заявки на "Вовину тысячу" отправили уже 5,5 миллионов украинцев. При этом на спецсчета украинцев перечислили свыше 3,6 млрд грн, из которых граждане уже потратили более 365 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента по итогам селекторного совещания по противодействию Covid-19.

Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, Ощадбанк уже перечислил украинцам 3,6 млрд гривен.

Из них украинцы потратили всего 365 миллионов. Сфера расходов "Вовиной тысячи" такая:

35% - книги;

32% - походы в кино;

11% - железнодорожные перевозки;

10% - все остальное.

Кроме этого, на данный момент в Украине сделано 28,05 млн прививок против COVID-19, вакцинацией охвачено 14,6 млн граждан, из которых двумя дозами привито 13,4 млн человек.

Между тем, украинцы уже принялись искать лазейки, как обхитрить систему "Вовиной тысячи" и вывести наличку либо купить товары, которых нет в перечне предлагаемых. На такую "креативность" уже пообещали реагировать в Нацбанке и Киберполиции. Там собираются отслеживать подозрительные операции и блокировать их. "Страна" разобралась, как и за сколько продают "Вовину тысячу" и какие еще "лайфхаки" предлагают в сети.

Также мы подробно рассказывали, как оформить карту "єПідтримки", подать заявку на деньги, на что и как их потратить, кому в такой возможности будет отказано.