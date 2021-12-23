Украинцы массово получают "Вовину тысячу" и уже активно тратят эти деньги. По условиям программы, за тысячу гривен за вакцинацию можно приобрести книги, билеты в кино, театр, на концерт, абонемент на фитнесс, поездки по Украине.

В том числе, власти анонсировали возможность приобрести авиабилеты для внутренних перелетов.

Но украинцы жалуются, что как раз с авиабилетами не все так просто. Рассчитаться "Вовиной тысячей" можно далеко не всегда, даже если официально компании декларируют такую возможность.

Разбирались, как можно купить авиабилет за "Вовину тысячу".

Пока думают

Об участии в программе заявило несколько авиакомпаний.

К примеру, МАУ еще 10 декабря разместила на своем сайте новость о том, что она "стала одним из национальных перевозчиков, билеты которых можно будет приобрести за целевую тысячу гривен, выделенную государством полностью вакцинированным гражданам Украины".

Эти деньги можно будет потратить на билеты на внутренние перелеты. Правда, направление пока только одно - Киев-Одесса. Но в МАУ отметили, что планируют расширение сети маршрутов в перспективе, "для предоставления вакцинированным гражданам большего выбора возможностей".

Условия использования тысячи за вакцинацию обещали сообщить позже.

На данный момент на сайте МАУ указано, что с 19 декабря можно рассчитаться тысячей гривен за вакцинацию за билеты в Одессу. Стоимость билета из Киева в Одессу стартует от 626 гривен, в обратном направлении - от 680 гривен.

То есть, на "Вовину тысячу" без доплаты можно купить только билет в одну сторону. Но не всегда. Точнее - практически никогда. Так как на сайте указан нижний уровень цены. И найти за такую стоимость билеты очень трудно.

Чаще всего они стоят выше тысячи гривен в один конец. К примеру, билет на 16 января из Киева в Одессу стоит 1128 гривен. 17 января придется заплатить 1126 гривен.

Как быть в этом случае - непонятно. Контактный центр МАУ не работает, советуют задавать вопросы по почте или в соцсетях. Что мы и сделали, но ответа пока не получили. В пресс-службе пообещали уточнить подробности, но пока не ответили.

Наши читатели же сообщают, что в МАУ на их запросы отвечают - билеты дороже 1000 гривен на "вовину тысячу" купить не получится.

В авиакомпании Air Ocean Airlines (летает из Жулян в Запорожье, Львов, Черновцы, Харьков) нам сообщили, что пока тысячей за вакцинацию рассчитаться нельзя. "Люди спрашивают, и мы задавали этот вопрос, но пока руководство ничего не ответило", - сказали нам в отделе бронирования.

"Вовина скидка"

В авиакомпании "Винд Роуз" нам рассказали, что тысячу гривен за вакцинацию у них использовать можно. "Можно купить через наш сайт сертификат на 500 или 1000 гривен, после чего вы получите промокод. Его нужно ввести при оплате билетов по Украине. Если билет дороже, остальные средства можно заплатить со своей банковской карты", - говорят в компании.

Сертификат уже доступен на сайте авиакомпании, его можно купить по ссылке и использовать до 31 декабря 2022 года как скидку на любой внутренний рейс.

"Винд Роуз" выполняет рейсы в Черновцы, Днепр, Харьков, Ивано-Франковск, Херсон, Львов, Николаев и др. Но, к примеру, если лететь из Киева в Днепр 25 декабря, придется выложить порядка 2800 гривен, в Одессу - 2200 в одну сторону, во Львов - 2700, в Буковель - 9 000.

Если лететь в тот же Днепр 5 января, цена будет около 2,7 тысяч в одну сторону (на рейс в 10:10) и 3412 гривен на рейс в 20:20. Обратно 10 января из Днепра в Киев можно улететь за 3755 (в 6:45).

То есть, доплачивать придется, и немало.

Плюс, согласно с правилами использования промокодов, на которые предлагают обменять "Вовину тысячу", за них можно покупать только билет в эконом-класс по стандартному тарифу, и такие билеты не подлежат возврату.

"Билеты дороже тысячи - за свои"

В Bees Airline отметили, что принимают тысячу за вакцинацию. Ею можно рассчитаться за билеты по направлению Киев-Одесса-Киев и Киев-Львов-Киев.

При этом заплатить "Вовиной тысячей" можно будет лишь за билеты, стоимость которых не превышает тысячи гривен.

Но этому критерию отвечают далеко не все билеты. Скажем, улететь 26 декабря в Одессу можно за 1080 гривен, то есть, "Вовиной тысячи" не хватит. Найти билет дешевле, за 800 гривен можно в январе.

Точно также с направлением Киев-Львов. 26 декабря билет стоит 1100 гривен, но в январе можно найти даты с билетами по 600 гривен.

На наш вопрос, можно ли все же разбить стоимость билета на две транзакции и доплатить, в компании ответили, что такой платеж не принимается. Если билет по Украине стоит дороже тысячи гривен, придется платить собственными средствами.