За 1000 грн предоставленных государством в рамках программы "єПідтримка" в аптечных заведениях и интернет-аптеках можно приобрести исключительно лекарственные средства. Нельзя покупать средства с недоказанной эффективностью, биологически активные добавки или медицинские приборы.

Об этом у себя на странице в Facebook сообщает Министерство здравоохранения Украины.

Лекарства по программе можно купить если выполнены следующие условия:

возраст покупателя 60+ лет;

наличие «зеленого» сертификата о вакцинации от COVID-19;

расчет картой "єПідтримка";

препарат зарегистрирован в Государственном реестре лекарственных средств.

Выполнение этих условий банк будет проверять при проведении платежа. Когда именно была оформлена карточка неважно.

Следует обратить внимание, что препараты по программе Доступные лекарства пациент может получить бесплатно. Стоимость этого лекарства возмещается аптекам государством.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 24 января, украинцы старше 60 лет могут потратить "Вовину тысячу" на лекарства.

Ранее "Страна" рассказала, что Владимир Зеленский заявил, что люди старше 60 лет смогут потратить "Вовину тысячу" на оплату коммуналки.