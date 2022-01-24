С сегодняшнего дня, 24 января, украинцы старше 60 лет могут потратить "Вовину тысячу" на лекарства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В Офисе президента сообщают, что работают над тем, чтобы расширить возможность потратить 1000 грн на лекарства и для инвалидов. Правда, лишь 1 группы.

"С сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут использовать 1 тыс. грн, предоставленных государством в рамках программы "Поддержка", на покупку лекарств. Кроме того, Минсоцполитики совместно с Минцифрами работают над возможностью расширения инициативы Президента "Поддержка" и на другие группы населения, в частности лиц с инвалидностью первой группы, независимо от возраста", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что программа "єПідтримка" по выдаче 1000 грн вакцинированным украинцам продолжает расширяться, весной возраст пользователей программы планируют снизить до 14 лет, а возможно даже и 12 лет.

Также мы рассказали на что украинцы чаще всего тратят "Вовину тысячу" украинцы. Как оказалось, чаще всего этими виртуальными деньгами оплачивают покупку книг и билеты в кино.