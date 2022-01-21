Программа "єПідтримка" по выдаче 1000 грн вакцинированным украинцам продолжает расширяться, весной возраст пользователей программы планируют снизить до 14 лет, а возможно даже и 12 лет.

Об этом, 21 января, сообщает руководитель экспертной группы по внедрению электронных услуг Министерства цифровой трансформации Денис Иванов в программе "Информдень" на телеканале "Дом".

С 24 января появится возможность у гражданам, достигших 60 лет и более, купить как онлайн, так и офлайн лекарства в аптеках.

"В дальнейшем рассматривают возможность снизить возрастной ценз пользователей программы, чтобы была возможность подать заявку и получить выплаты по программе "єПідтримка" для граждан, начиная с 14 лет, а в дальнейшем, возможно, даже с 12 лет. Но это будет известно ближе к весне. Сейчас речь идет, например, об образовательных учреждениях и образовательных услугах. Но хочу вернуться к этому вопросу позже, пожалуй, в апреле-мае, когда будет официальная информация",- сообщил Денис Иванов.

Также планируют расширить направления бизнеса, отраслей, которым можно будет помочь именно благодаря средствам программы "еПідтримка".

Напомним ранее "Страна" писала, что Президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы "єПідтримка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

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