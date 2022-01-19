Сегодня, 19 января, Кабинет министров Украины на заседании планирует принять решение о возможности использования средств по программе "еПоддержки" вакцинированными лицами старше 60 лет. "Вовину тысячу" пожилые люди смогут с 24 января потратить на лекарства.

Об этом говорится в повестке дня заседания правительства 19 января.

"В условиях установленного Кабинетом министров Украины карантина... нуждаются в поддержке лица в возрасте от 60 лет путем оказания помощи в размере 1 тысячи гривен для приобретения лекарственных средств", - говорится в пояснительной записке.

Согласно документу, перечень сфер деятельности и кодов категории продавца по программе будет дополнен новой сферой - лекарственные средства.

Также отмечается, что лица от 60 лет смогут приобрести на "Вовину тысячу" медикаменты как рецептурные, так безрецептурные.

Напомним, ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки выдвинуло предложения по расширению программы "еПоддержка", в рамках которых предусмотрено получение "Вовиной тысячи" детьми в возрасте 14-18 лет.

Вслед за этим Министерство здравоохранения Украины упростило доступ детей от 12 лет к вакцинации против коронавирусной болезни. Теперь для того, чтобы сделать прививку не нужно предоставлять справку о рутинных иммунизациях подростка.