Владимир Зеленский записал видео по итогам первого в 2022 году заседания Совета национальной безопасности и обороны. В обращении он рассказал о расширении программы "Вовина тысяча".

Ролик опубликовал Офис президента.

По Зеленского, в феврале поощрительную программу расширят дополнительно: тысячу за вакцинацию люди старше 60 лет смогут потратить на оплату коммунальных услуг.

"На протяжении февраля мы дополнительно расширим программу для пожилых людей: они будут иметь возможность использования этих денег на оплату коммунальных услуг. Также вскоре программа будет распространяться и на граждан в возрасте 14-18 лет. Кроме базовых целей на спорт, музеи, кино, театры, путешествия и другие они смогут тратить деньги в сфере образования - на образовательные курсы, образовательные услуги, образовательные программы", - сказал Зеленский.

Ранее мы рассказывали, о чем еще говорил Зеленский в своем обращении.

Как сообщала "Страна",с 24 января украинцы старше 60 лет могут потратить "Вовину тысячу" на лекарства. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента и тоже сказал в ролике Зеленский.

Также мы писали, что программа по выдаче 1000 гривен вакцинированным украинцам весной включит пользователей возрастом 14 лет, а возможно, даже и 12 лет.