С сегодняшнего дня, 24 января, вакцинированные пенсионеры возрастом старше 60 лет могут покупать лекарства за "Вовину тысячу".

Однако услуга доступна не всем пенсионерам, а только тем, у кого есть смартфон с возможностью установки на нем "Дии" и подвязки электронной карты "Єпідтримки" через Google- или Apple-pay.

Смартфонами в Украине пока не пользуется почти 40% населения. Легко предположить, что это как раз та возрастная группа, которой Зеленский позволил получать лекарства за ковидную тысячу.

"Страна" рассказывает, кто сможет получить лекарства бесплатно и как это сделать.

Процедура получения и алгоритм трат

Действие программы єПідтримка правительство расширило на прошлой неделе. И теперь на так называемую "Вовину тысячу" пожилые украинцы смогут приобрести необходимые лекарства, а не только на книги, спортзал, кино или поездки.

Такое право получат полностью вакцинированные украинцы возрастом от 60 лет.

Они смогут купить лекарства не только в аптеках, где есть терминал, но и заказать онлайн. Рецептурный препарат или нет - не имеет значения. При этом БАДы, медицинское оборудование и косметику купить будет нельзя.

Но проблемы у многих могут начаться еще собственно до этапов покупки.

Чтобы потратить деньги, пенсионерам необходимо иметь смартфон с установленным приложением "Дия" и возможностью совершения электронного платежа через системы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay и прочие.

Алгоритм трат "подъемный" для разве что продвинутых и "диджитализированных" украинцев из требуемой возрастной категории.

1. Сначала нужно оформить специальную карту єПідтримка. Это можно сделать как в приложении банка (например, Приват 24) или обычном отделении.

Однако нужно понимать, что эти карты далеко не всеми банками не выпускаются в пластике - они виртуальные, поэтому в аптеке использовать ее можно будет только через смартфон. Например, "Ощад" и "Приват", у которых больше всех отделений, открывают лишь цифровые карты.

Чтобы платить этой картой, ее нужно будет привязать к смартфону.

При этом подойдет не любой "смарт", а только с поддержкой функции NFC, которая позволяет платить телефоном через терминал. Такие модели существенно дороже, и есть они не у всех.

2. Далее нужно скачать на смартфон "Дию" и авторизоваться в ней. У кого уже есть приложение на смартфоне - обновить до последней версии.

В разделе "Услуги" выбрать пункт "єПідтримка", после чего приложение проверит возраст и наличие "зеленого" сертификата. И там же можно будет подать заявку на зачисление "вовиной тысячи".

Более детальный алгоритм опубликован на сайте "Дии":

После того, как деньги будут зачислены, вас ждет еще один квест - виртуальную карту с тысячей нужно будет добавить в Google или Apple Pay. Чтобы можно было платить этой картой через смартфон. Причем необходимо выбрать эту карту как основную для платежей.

Кто сможет открыть пластиковую карту, таких проблем не будет. Но в целом понятно, что даже не все украинцы пенсионного возраста, кто имеет смартфон, смогут освоить весь этот алгоритм.

А пожилые люди, у которых нет смартфонов, вообще не смогут получить поддержку. Им придется либо просить кого-то подвязать "Дию" на свой телефон, либо остаться ни с чем (ведь покупать гаджет, который стоит несколько тысяч гривен, все равно обойдется дороже).

Разработчики "Дии" пишут, что в Минэкономики еще не придумали, как упростить задачу тем пенсионерам, у которых нет смартфонов. Им этот вопрос задали в соцсетях.

"То есть малообеспеченные люди с кнопочными телефонами останутся в стороне и не получат помощь?", - интересовалась пользователь Наталья Кобыльчак.

"В настоящее время продолжается разработка вариантов выплат через "Дию". Реализация происходит на стороне Минэкономики и запланирована на 2022 год", - говорилось в официальном ответе на комментарий.

Судя по данным СНБО, три с половиной миллиона украинцев от 60 лет сделали вакцинацию двумя дозами. То есть, имеют право на "вовину тысячу". Сколько из них сможет ее оформить - пока вопрос.

Но уже точно понятно, что все это можно было сделать гораздо проще. Например, автоматически изготовить пластиковые карты "е-поддержки" для тех пенсионеров, кто уже вакцинировался. Тогда людям нужно было бы сходить в банк, забрать карту и дальше - платить ей в аптеке.

Вместо этого простого алгоритма власть максимально усложнила этот процесс для людей преклонного возраста.

На что украинцы тратят "Вовину тысячу"

По итогам полутора месяцев действия выплаты "Вовиной тысячи" в правительстве отчитались, на что ее тратят украинцы.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, по состоянию на 15 января 8,2 миллионов украинцев открыли в банках карточек с функцией єПідтримка. Из них 7 миллионов подали заявки на получение целевых выплат в приложении "Дия".

Самые популярные направления - книги (в том числе электронные), билеты в кино и железнодорожные билеты по стране. Следом идут пропуски в театр, на концерты и другие развлекательные мероприятия.

Менее активнее украинцы тратят тысячу по спорт. Возможно, в этом числе это связано с тем, что тысячи гривен на покупку даже полугодового абонемента на фитнес в крупных городах мало. На нее можно приобрести безлимит на месяц или несколько персональных тренировок.

Причем клиенты фитнес-клубов рассказывают, что спортзалы предлагают услуги за ковидную тысячу по более высоким ценам, чем за обычные деньги.

Не терялись и получатели ковидных денег. Находилась предприимчивая молодежь, которая обналичивала деньги иначе: продавала тысячу за 300 гривен или тратила деньги на пиво.

Всего траты по Е-поддержке составили на данный момент 350 миллионов гривен - то есть их потратили 350 тысяч украинцев, а получили выплату около семи миллионов.

Всего же двумя дозами привились более 14 миллионов украинцев. То есть пока половина украинцев получила эти деньги. А потратить их решились сравнительно мало людей. Что может быть связано с тем, что товары, которые предложенные за "тысячу", не всеми востребованы.

Но ситуация может измениться после того, как за ковидные деньги начнут продавать лекарства.

Также на недавнем заседании правительства были озвучены предложения Минобразования по расширению программы єПідтримки на детей в возрасте 14-18 лет. Подростки смогут потратить деньги на:

проживание в общежитиях учебных заведений;

услуги в сфере образования;

книги;

дополнительное тестирование на ЗНО;

спортивный инвентарь.

По последним данным, двумя дозами привились 19 тысяч украинцев в возрасте от 12 до 15 лет. И более 52 тысяч от 16 до 18 лет.

Вслед за "еПоддержкой" в Украине могут запустить "еСубсидию" для оплаты коммуналки. "Сама "еПоддержка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами. И параллельно появится еще десяток таких продуктов", – пообещал заместитель главы Офиса президента Украины Ростислав Шурма.

В политическом разрезе весь этот проект уже вызвал дискуссии.

Во-первых, многие отмечают схожесть этого проекта с подкупом избирателей - только в "диджитализированном" варианте. Деньги раздаются под прямым патронатом президента, хотя это парафия правительства.

Также это далеко от системных шагов по поддержке пенсионеров, молодежи или отдельных направлений бизнеса - другие страны начали это делать гораздо раньше, а Банковая - когда начал фатально валиться рейтинг президента.

Во-вторых, есть мнение, что идет накачка "Дии" пользователями под электронное голосование, которое было бы более подконтрольно Банковой, чем классический способ выборов.

Любопытно, что Зеленский решил развить эту идею и дальше, пообещав сегодня, что "вовину тысячу" помимо лекарств люди старше 60-ти лет смогут потратить и на коммунальные услуги.