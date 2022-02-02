В среду, 2 февраля, Кабинет министров разрешил тратить государственную поддержку вакцинированным – 1000 гривен – на покупку печатных средств информации. Соответствующее постановление начнет действовать с 7 февраля.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

"Важная новость для сотен украинских редакторов и тысяч журналистов и технических работников, работающих в редакциях газет и журналов. Первым поделился этим известием с коллегой из Луганщины Мариной Животковой, возглавляющей троицкую местную газету. Говорили о сложных информационных реалиях на местах, но возможность привлечь новых читателей при государственном финансировании программы поощрения вакцинации очень и очень обнадеживающая. Марина уже начала делиться идеями о специальной рубрике в газете, о печати листовок с разъяснениями, об открытии специальной горячей линии в редакции", - написал Томиленко.

По его словам, эта новость важна не только для региональных СМИ, но и для НСЖУ, ведь еще 19 ноября прошлого года организация совместно с генеральным директором "Укрпочты" Игорем Смилянским начали лоббировать разрешение тратить "Вовину тысячу" на подписку периодики.

"Это важная корпоративная победа трех организаций, наиболее озабоченных в Украине печатными СМИ: НСЖУ, Украинской ассоциацией медиа-бизнеса и Ассоциации независимых региональных издателей. Уже провел переговоры с ответственными работниками "Укрпочты", в ближайшее время должны быть наработаны практические решения/разъяснения по приему подписки за средства "еПидтрымки", - резюмировал Томиленко.

Между тем проведенное НСЖУ весной онлайн-анкетирование среди 150 редакторов газет свидетельствовало о глубоком кризисе, который переживают печатные СМИ. В течение года более 85% изданий потеряли рекламодателей, каждая третья газета сократила количество номеров или объем выпусков. Около 40% редакций отказались от новых проектов. Каждая двадцатая редакция временно приостанавливала выход изданий, еще столько же прекратили выходить совсем.

Почти 40% редакций сократили штат, 50% – снизили заработную плату, почти 14% отправляли журналистов в неоплачиваемый отпуск. Нагрузка на оставшихся работников возросла в 55 % редакций.

Ранее "Страна" сообщала, что со 2 февраля подростки от 14 лет смогут получить "Вовину тысячу" за вакцинацию.

Также мы приводили разъяснения от Кабмина о сроках действия программы поощрения вакцинации.