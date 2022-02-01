В городе Ирпень Киевской области местные жители смогли рассчитаться за пиво, сигареты, крупы и хлеб "Вовиной тысячей" за ковид-прививки в простой "наливайке". В этом киоске появилось объявление "Принимаем оплату "еПоддержкой".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам жителей этого района, чаще всего тысячу за прививку здесь тратят на выпивку. Журналисты стали свидетелями того, как мужчина без проблем закупился пивом и сигаретами за ту же "ководную тысячу".

Сама продавщица призналась, что здесь действительно можно все оплатить с "еПоддержки". Однако, она умалчивает о том, как именно удалось обойти ограничения.

Журналисты легко купили за "Вовину тысячу" пиво и сигареты, в отчете о расходах было указано, что эти деньги пошли на развлечения – якобы книги.

В Минцифры уже прокомментировали такую ​​ситуацию, просмотрев видеодоказательства. Там говорят, что это возможно, когда хитрые предприниматели используют терминалы, выделенные для одного бизнеса или не для своего бизнеса вообще.

В результате в киоск приехала полиция и пообщалась с владельцем киоска. Он заверил, что действительно продает книги, но торговать пивом выгоднее.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в феврале поощрительную программу "еПоддержка" расширят дополнительно: тысячу за вакцинацию люди старше 60 лет смогут потратить на оплату коммунальных услуг.

Помимо этого, программа "еПоддержка" вскоре может распространиться на образовательные услуги для подростков.