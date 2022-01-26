Программа "еПоддержка" вскоре может распространиться на образовательные услуги для подростков и оплату коммунальных услуг. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 26 января.

"Правительство планирует расширить программу на подростков с одновременным добавлением в направления возможных расходов на образовательные услуги. Также по инициативе президента Владимира Зеленского планируем расширить программу на коммунальные услуги", - сказал Шмигаль.

По его словам, уже более 7,5 млн украинцев подали заявки на получение выплат, а 1,7 млрд грн этой помощи уже потрачено.

Ранее на Банковой анонсировали, что "еПоддержка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами.

Напомним, программа "еПоддержка" направлена на выплаты 1000 гривен тем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Деньги поступают на специальную цифровую карту, потратить их можно в спортзале, театре, а также можно купить на них книги. Кроме того, на зачисленные средства можно приобрести билет на внутренние рейсы МАУ.

Кроме этого, Офис президента Украины введет изменения в программу "еПоддержка". В нее планируют включить возможность покупку медикаментов для людей старше 60 лет. Эта опция заработает с середины января 2022 года.

Также президент Украины Владимир Зеленский поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы "єПідтримка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.