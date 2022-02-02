С сегодняшнего дня подростки от 14 лет смогут получить "Вовину тысячу" за вакцинацию.

Соответствующее постановление в среду, 2 февраля, одобрил Кабинет Министров.

В частности, тысячу гривен можно будет потратить на услуги в сфере образования, культуры и спорта, а также на покупку печатных средств массовой информации, товаров спортивного назначения, школьных принадлежностей и канцелярских изделий.

Ранее мы ужи писали, что Министерство образования и науки выдвинуло предложения по расширению программы "еПоддержка", в рамках которых предусмотрено получение "Вовиной тысячи" детьми в возрасте 14-18 лет. Кроме этого, в ведомстве сообщали, что прорабатывается решение о такой возможности для детей в возрасте 12-14 лет.

Помимо этого, с 24 января вакцинированные пенсионеры возрастом старше 60 лет могут покупать лекарства за "Вовину тысячу". Однако услуга доступна не всем пенсионерам, а только тем, у кого есть смартфон с возможностью установки на нем "Дии" и подвязки электронной карты "Єпідтримки" через Google- или Apple-pay. "Страна" рассказывала, кто сможет получить лекарства бесплатно и как это сделать.