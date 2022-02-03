В Кропивницком закрыли два центра массовой вакцинации от Covid: в ТЦ "Велмарт" и Донецком медицинском университете. Связано это с низким уровнем желающих делать прививку, а также с болезнью медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Кропивницкого городского совета.

"Два центра массовой вакцинации в Кропивницком – в торговом центре "Велмарт" и в помещении Донецкого медицинского университета с 03 февраля прекратили свою работу. Остановка проведения прививок в этих заведениях вызвана двумя факторами: низким количеством желающих вакцинироваться и болезнью медицинских работников", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 31 февраля в Украине начали отстранять от работы невакцинированных медиков и коммунальшиков. За невыполнение предписания работодателей грозят штрафовать.

Также мы сообщали, что Министерство здравоохранения Украины упростило доступ детей от 12 лет к вакцинации против коронавирусной болезни. Теперь для того, чтобы сделать прививку не нужно предоставлять справку о рутинных иммунизациях подростка.