С сегодняшнего дня в Украине начали отстранять от работы невакцинированных медиков и коммунальшиков. Напомним: в конце ноября Минздрав расширил список профессий, представителям которых фактически запрещено работать без вакцинации от коронавируса.

Но уже тогда возникли опасения. Ведь и врачи, и работники коммунальной сферы обеспечивают работу критических отраслей. Причем, и в здравоохранении, и в коммунальном секторе наблюдается дефицит специалистов, поэтому отстранения людей могли привести к тому, что работать будет просто некому.

Правда, руководители многих предприятий сразу заявили, что никого отстранять не будут, несмотря на грозящие им штрафы.

Впрочем, 31 января отстранения все же начались. Хотя одновременно возникла интересная интрига. Не факт, что скандальный приказ Минздрава вообще можно считать вступившим в силу, так как он за месяц (как прописано в законодательстве) не был опубликован в "Официальном вестнике Украины", что признали в "Центре оценки и информации" Минюста.

Разбирались, как медиков и коммунальщиков отстраняют от работы, и действителен ли вообще приказ Минздрава.

"А работать кто будет?"

Напомним: 30 ноября Минздрав обнародовал обновленный приказ №2664 с перечнем профессий, представители которых с 31 января будут отстранены от работы без сохранения зарплаты, если не смогут предоставить данные о вакцинации, справку о противопоказаниях, выздоровлении или отрицательный тест на ковид (нужно сдавать каждые 72 часа).

Список дополнили следующими категориями работников:

органов местного самоуправления

учреждений здравоохранения коммунальной и государственной формы собственности

коммунальных предприятий, учреждений, организаций

16 декабря приказ зарегистрировал Минюст. Документ вступил в силу 31 января.

Но в некоторых столичных больницах медикам начали грозить отстранениями уже с 17 января, и только благодаря вмешательству профсоюзов уведомления о лишении людей работы отозвали, - рассказал нам глава Киевского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

Тогда же медики и коммунальщики начали обращаться к юристам за консультациями - что им делать дальше. А глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец предупредил, что они собирают информацию, и как только станут появляться приказы об отстранении, начнут готовить судебные иски.

Впрочем, как прогнозировали тогда эксперты, отстранения не будут массовыми.

Во-первых, среди медиков высокий процент вакцинации. А те, кто по каким-либо соображениям не захотел делать прививку, попросту «сделали» себе справки, - рассказывали нам "не для печати" в медицинских кругах.

Во-вторых, на сторону работников стали руководители предприятий. Они рассказывали "Стране", что не станут отстранять людей от работы, так как вообще непонятно, кто тогда будет обеспечивать жизнедеятельность городов.

В-третьих, возникли вопросы по самому приказу Минздрава. Согласно законодательству, документ вступает в силу через месяц с момента его официальной публикации. А на тот момент были вопросы - выходил ли вообще в печать номер "Официального вестника Украины"31 декабря. Дата "Ч" наступила сегодня. Что происходит в украинских больницах и на коммунальных предприятиях?

Медики ищут повод

Система здравоохранения сейчас работает в усиленном режиме из-за новой волны ковида.

Тем не менее, 31 января появились сообщения об отстранении от работы невакцинированных медиков. В частности, заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан заявила, что к работе не допустили 11 медработников в больницах и поликлиниках.

В Киеве, как сказал нам Сергей Кубанский, нет данных по отстранениям. "К нам за день не обратился с информацией о недопуске к работе ни один медработник. Из чего можно сделать вывод, что пока все спокойно", - говорит Кубанский.

Врач-инфекционист Черновицкой больницы Ольга Кобевко рассказала «Стране», что у них также не было отстранений, хотя невакцинированные сотрудники есть. Но пока все работают.

Первый заместитель главы Ривненской ОГА Сергей Подолин сообщил, что в медучреждениях области отстранено от работы 684 человека, Накануне директор департамента гражданской защиты и здравоохранения Ривненской ОГА Олег Вивсяннык назвал отстранения медиков "несвоевременным", учитывая размах эпидемии. Но не исключил, что они все же будут.

Как говорит Ростислав Кравец, из регионов уже было несколько десятков обращений от медиков о недопуске на работу.

Не исключено, что система здравоохранения пока только раскачивается.

"Только сегодня в Едином реестре приказ Минздрава №2664 высветился как действующий. То есть, именно с сегодняшнего дня работодатель получил право уведомить сотрудника о требовании по вакцинации, а также путям ее получения, можно ли привиться в их отделении. Плюс должны дать разумный срок (5-7 дней) для вакцинации. Таким образом, уведомления, если и будут, то позже. Но тут есть нюанс. Согласно законодательству, документ вступает в силу через месяц с момента его официальной публикации. И мы уже получили ответ из "Центра оценки и информации" Минюста, что такой публикации не было. Мы обратились с письмом в Минюст, в котором просим ответить - на каком основании приказу был присвоен статус вступившего в силу. Ответа пока нет. Но, по всей видимости, люди, которых отстранили от работы, могут идти в суд хотя бы даже по такому "техническому" поводу и требовать восстановления на работе и компенсаций по зарплате", - говорит Кубанский.

Также он отметил, что стремление властей оставить медиков без средств к существованию выглядит, по меньше мере, странно. Особенно, если учесть, что в других странах даже больных легкой формой ковида врачей и медсестер допускают к работе.

"Рассчитываем на смягчение правительственных санкций"

Что касается коммунальщиков, то тут ситуация более напряженная.

"Страна" уже публиковала копию внутреннего приказа об отстранении без сохранения зарплаты сотен работников "Киевтеплоэнерго". В списке на 45 страницах электрики, сварщики, мастера смены, машинисты котлов, электромонтеры, ведущие инженеры, дворники, уборщики и др. Всего в КТЕ работает около 7 тысяч человек, то есть, доля отстраненных от работы не такая уж и маленькая.

В пресс-службе "Киевтеплоэнерго" отметили, что вакцинации прошло 90% работников. В самом большом подразделении "Киевские тепловые сети" процент вакцинации - 93%. Те, кто не сделал прививки, а это 382 работника - отстранены от работы.

"Киевтеплоэнерго" заблаговременно разработала план замещения невакцинированного персонала. Мы изменили графики работы и перераспределили обязанности. Поэтому отстранения работников без «зеленого сертификата» не повлияет на стабильность теплоснабжения и сроки устранения аварийных ситуаций", - сказали в пресс-службе. При этом, как отметил директор "Киевских тепловых сетей" Василий Деревицкий, они очень рассчитывают на смягчение "правительственных санкций с учетом высокого спроса на квалифицированный персонал и неопределенное будущее сотен людей, которые фактически лишены работы".

Как сообщил нам глава КП "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко, всех невакцинированных (а это порядка 16% штата) уже предупредили об отстранении с завтрашнего числа. "Это, в основном, подсобники и разнорабочие. Многие планируют вакцинироваться в ближайшее время. На работу предприятия отстранение людей не повлияет"», - сказал нам Душенко. Хотя ранее он заявлял, что не видит никакого смысла в недопуске специалистов к работе и постарается этого не делать.

В Ривненской области к работе не допустили 15 работников облводоканала.

Как сообщили в "Полтаватеплоэнерго", у них к работе не допустили 9 человек из более 900 работающих. "Процент вакцинации у нас достаточно высокий. Кроме того, готовясь к возможному отстранению невакцинированных сотрудников мы усилили отдельные наши подразделения, поэтому на работе предприятия это никак не скажется", - сказали нам на предприятии.

Коммунальщики рассказывают, что некоторые сотрудники, которых поставили перед выбором вакцинироваться или сидеть без работы вообще уволились. Справится ли итоге коммунальная система с нагрузками - покажет время.

Так действует ли приказ Минздрава об отстранениях?

Самое интересное на данный момент - законно ли людей лишают работы.

С учетом нюанса с публикацией, которой не было, в Киевском городском профсоюзе работников здравоохранения говорят, что, по закону, скандальный приказ Минздрава, по состоянию на 31 января не вступил в силу.

Профсоюз получил официальный ответ от "Центра оценки и информации" Минюста, в котором указано, что, по состоянию на 17 января приказ опубликован в информационном бюллетене "Официального вестника Украины" №100 от 31 декабря 2021 года. Но этот номер (№100) издания не напечатан и только готовится к печати. То есть, фактически официальной публикации, после которой приказ Минздрава должен через месяц вступить в силу (это указано в самом приказе) не было. По крайней мере по состоянию на 21 января. А в приказе четко написано, что он вступает в силу через месяц после его опубликования.

Правда, в "Центре оценки и информации" сообщают, что есть электронный вариант "Всеукраинская электронная система правовой информации". И на сегодня выпуск "Официального вестника Украины" №100 в ней есть и доступен по предоплате.

Но, как говорит Кубанский, в действующем законодательстве не предусмотрена официальная публикация документов в электронном варианте, доступном по предоплате. Следовательно, по его словам, приказ Минздрава недействителен.

Ответ "Центра оценки и информации" датирован 21 января, получил его профсоюз только в прошлую пятницу. И, есть информация, что публикации печатного номера "Официального вестника Украины" с тестом приказа Минздрава нет до сих пор. То есть, он вступит в силу только через месяц после выхода номера в печать.

Но в Едином реестре нормативных актов приказ Минздрава включен и числится там как действующий. Профсоюзы по этому поводу уже написали письмо в Минюст с просьбой дать разъяснения.

"Страна" также обратилась в Минюст за пояснениями, но в пресс-службе нам посоветовали обратиться в Минздрав - мол, его приказ, ему и комментировать.

Вместе с тем, в карточке приказа Минздрава №2664 на сайте Рады указано, что он действующий и публикация была в "Официальном вестнике Украины" №100 от 31 декабря 2021 года (том 2 страница 764, статья 6636).

"Ситуация неоднозначная. Ведь для того, чтобы документ вступил в силу, нужно, чтобы номер выше в печать, причем, не задним числом. Если этого не произошло - есть вопросы. И неясно, как они в итоге могут быть истолкованы судами. Не исключено, что руководители, отстранившие людей от работы, окажутся между двух огней. Если отстранения признают незаконными, их могут заставить возместить затраты истцов на юристов, судебные сборы и даже компенсировать людям зарплаты из своего кармана", - говорит Кравец.