Сегодня, 31 января, в день, до которого коммунальщики должны были сделать прививки от коронавируса, коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" отстранило более 500 сотрудников из-за отсутствия у них сертификата о вакцинации.

Об этом говорится в приказе директора "Киевтеплоэнерго" Василия Деревицкого с перечнем отстраненных лиц на 45 страницах, имеющемся в распоряжении "Страны".

Под отстранение попали электрики, сварщики, мастера смены, машинисты котлов, электромонтеры, ведущие инженеры, дворники, уборщики, машинисты насосных установок, аппаратчики химического водоочищения, два десятка сторожей сектора охраны объектов и многие другие специалисты.

В приказе предписано не выплачивать зарплату отстранённым сотрудникам до конца действия карантина или до момента осуществления вакцинации.

Согласно информации о КП "Киевтеплоэнерго", размещённой на сайте КГГА, всего на предприятии работает около 7 тысяч человек.

Напомним, 31 января в Украине вступил в силу приказ Министерства здравоохранения, согласно которому непривитые от коронавируса коммунальщики, чиновники и медики должны быть отстранены от работы.

Стоит отметить, что это не первые профессии, которые попали в список для обязательной вакцинации. Непривитых учителей отстраняют от работы еще с ноября прошлого года.