Депутат Бундестага Йоахим Вундрак будет участвовать в заседаниях комитета по иностранным делам со специального, отгороженного органическим стеклом места, потому что он невакцинирован от коронавируса.

Об этом сообщает газета "Spiegel".

Как пишет издание, в зал пленарных заседаний депутатам разрешено присутствовать только с действующими Covid-документами, подтверждающим вакцинацию или перенесение болезни. Невакцинированные депутаты, не попадают под второе исключение, обязаны находиться на трибунах, и в таких условиях уже несколько недель работают несколько депутатов AfD.

Однако с Вундраком возникла дополнительная проблема - в комнате нет трибун, а встречи проходят в режиме повышенной безопасности, поэтому участвовать дистанционно нельзя. Предыдущее заседание Вундрак пропустил.

В связи с этим для него нашли альтернативное решение - на этих заседаниях для депутата подготовят отдельное место, отгороженное со всех сторон органическим стеклом.

"Я принимаю этот компромисс как прагматик, в смысле дела, чтобы иметь возможность осуществлять свой мандат", - сказал Вундурак.

Между тем, генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что для борьбы с коронавирусом ежегодная вакцинация может быть эффективнее, чем частые бустерные прививки.

Также мы писали, что во Всемирной организации здравоохранения ранее заявили, что научных подтверждений необходимости бустерной вакцинации от Covid-19 для здоровых людей пока не существует.