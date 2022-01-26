Правительство Австрии, которое ранее ввело обязательное ношение масок типа FFP-2 на открытом воздухе, если расстояние между людьми меньше двух метров, заявило о намерениях отменить локдаун для невакцинированных от коронавируса с 31 января. Это связано с уменьшением госпитализаций Covid-зараженных.

Об этом сообщает "Reuters".

"Мы пришли к выводу, что локдаун непривитых людей в Австрии оправдан лишь в случае угрозы неминуемой нагрузки мощностей интенсивной терапии. Однако медики больше не видят такой нагруженности", - заявил министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн.

По информации СМИ, соответствующее решение австрийское правительство приняло на фоне уменьшения госпитализаций Covid-зараженных.

Кроме того, мы также информировали о том, что нижняя палата парламента Австрии проголосовала за введение обязательной вакцинации от коронавируса с февраля 2022 года. Закон об обязательной вакцинации будет действовать для всех граждан этой страны в возрасте от 18 лет.

"Страна" ранее писала, что в Австрии объявили национальную лотерею с призами в виде ваучеров на 500 евро (около 16 тысяч гривен - Ред.) для получивших прививку людей.