В Австрии, которая первой из стран Евросоюза планирует ввести обязательную вакцинацию от коронавируса, объявили национальную лотерею с призами в виде ваучеров на 500 евро (около 16 тысяч гривен - Ред.) для получивших прививку людей.

Об этом сообщает Reuters.

Об этой мере правительство Австрии объявило за несколько часов до того, как нижняя палата парламента должна принять законопроект, делающий с 1 февраля вакцинацию обязательной для всех взрослых в Австрии, с первоначальным штрафом в размере 600 евро, который может быть увеличен до 3 600 евро.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что лотерея - это лучший способ внедрить финансовое вознаграждение для тех, кто прошел вакцинацию.

"Что можно выиграть в прививочной лотерее? Ваучеры!" - заявил Нехаммер.

Предполагается, что представители общественности, независимо от того, были ли они уже вакцинированы или нет, будут получать билет за каждую сделанную ими прививку — всего три билета для тех, кто получил бустерную дозу вакцины.

Нехаммер заявил, что за каждый десятый билет можно будет выиграть подарочный ваучер на 500 евро, не уточнив, для чего предназначены ваучеры.

Напомним, новое правительство Чехии отменило обязательную вакцинацию от коронавируса.

Также мы писали, что в прошлом году в Словакии приняли закон о выплате пенсионерам за вакцинацию от коронавируса 200-300 евро.