Власти Словакии будут выплачивать по 200-300 евро привившимся от коронавируса жителям страны старше 60 лет. Соответствующий закон принял Национальный совет республики.

Об этом сообщает "Евроньюс".

Пенсионеры, получившие три инъекции вакцины от COVID-19, получат по 300 евро. Тем, кому ввели две дозы препарата, выплатят по 200 евро. Эти средства будут перечислять на банковские счета пожилых граждан.

Изначально власти хотели поощрять за вакцинацию ваучерами, а не деньгами. В первой редакции законопроекта шла речь о предоставлении ваучеров на 500 евро людям старше 60 лет, которые привьются первой или второй дозой до 15 января 2022 года или получат третью бустерную дозу до 30 июня 2022 года.

Однако 7 декабря члены Национального совета Словацкой Республики отложили до второго чтения предложение о выплате ваучеров. А после заседания совета коалиции стало известно, что в документ внесут поправки ко второму чтению, в соответствии с которыми выплаты будут осуществлять не в виде ваучеров, а живыми деньгами.

Ситуация с COVID-19 в Словакии остается одной из наиболее сложных среди стран Евросоюза. В республике действует общенациональный локдаун, а также введен режим чрезвычайной ситуации.

В других государствах к вакцинации подталкивают более суровыми методами. Ранее "Страна" рассказывала, что в Армении разрешили увольнять с работы невакцинированных.

А в Австрии представили законопроект об обязательной вакцинации. В соответствии с ним те, кто игнорирует карантинные меры и обязательную прививку от коронавируса, будут получать штрафы до 3600 евро.