Парламент Армении проголосовал за законопроект, разрешающий увольнять невакцинированных от коронавируса работников. Согласно документу, увольнять будет возможно в том случае, если в течение десяти дней работники не предоставят сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус. За принятие документа проголосовали 60 депутатов, 26 парламентариев из оппозиции выступили против.

Об этом пишет "Sputnik Армения".

Как объяснил замминистра труда и социальных вопросов Рубен Саркисян, в соответствии с законопроектом работодатель получит право не выплачивать зарплату за тот период, в течение которого у сотрудника отсутствуют необходимые документы. По этой же причине работник может быть вовсе не допущен к работе.

При этом законодательная инициатива не касается президента, спикера и депутатов Национального собрания, премьер-министра, глав общин и советов старейшин, омбудсмена, судей и генерального прокурора, поскольку у всех них по закону нет руководителей.

Ранее "Страна" писала о том, что только треть украинцев вакцинировались от смертельно опасного заболевания.

Также мы сообщали, что с 9 декабря в Украине начнут массово отстранять от работы невакцинированных от коронавируса.