В Закарпатье медучреждение исключили из списка учреждений здравоохранения, которые делают вакцинацию против коронавируса. Это произошло из-за нарушений лицензирования, предусмотренного Минздравом.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктора Ляшко в ходе онлайн-брифинга.

Глава ведомства сказал о том, что каждая прививка от коронавируса вносится медицинскими работниками в электронную систему здравоохранения, как предусматривают нормативно-правовые акты Минздрава. Однако, по словам Ляшко, есть учреждения здравоохранения, работники которых не придерживаются алгоритмов министерства.

По его словам, учреждения сознательно нарушают лицензионные условия осуществления медицинской деятельности. Одним из таких стало медучреждение на Закарпатье, поэтому его решили наказать.

"Вчера одно заведение в Закарпатской области, которое придумало себе процесс "анонимной вакцинации" было исключено мной из перечня учреждений здравоохранения, которые проводят прививки против коронавируса", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что таким образом в этому медучреждению с сегодняшнего дня запрещено передавать вакцину, закупленную за средства государственного бюджета или доставленную в рамках глобальной инициативы COVAX.

"Дополнительно это заведение будет тщательно проинспектировано лицензионной комиссией министерства на предмет соблюдения лицензионных условий", - сказал он.

Ляшко о медучреждении на Закарпатье - с 0:49

Напомним, кабинет анонимной вакцинации против коронавируса заработал в Ужгороде в середине ноября. Там заявили, о том, что принимают людей, которые внесены в систему как вакцинированные, но прививки не получили - то есть купивших электронные сертификаты об иммунизации.

Также мы сообщали, что по состоянию на 8 декабря в Ужгороде услугами кабинета вакцинации, где делают прививки владельцам поддельных ковид-сертификатов, за три недели его работы воспользовались 1 420 человек. Среди них - более 200 медиков.