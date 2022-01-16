В начале февраля в Австрии стартует обязательная вакцинация от коронавируса, которая охватит все взрослое население.

Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал канцлер Австрии Карл Нехаммер, представляя соответствующий законопроект.

"Обязательная вакцинация стартует в начале февраля", - сказал он на пресс-конференции в Вене. Канцлер добавил, что кампания будет распространяться на лиц "только от 18 лет".

При этом инициатива может вступить в силу лишь после того, как ее поддержит большинство депутатов двух правящих партий. Проведение голосования запланировано на 20 января.

Ранее правительство страны утверждало, что прививка от коронавируса станет обязательной для каждого австрийца старше 14 лет.

Напомним, согласно законопроекту обязательная вакцинация должна вступить в силу в Австрии с 1 февраля, при этом штраф за отказ от обязательной вакцинации составит до 3600 евро. Австрия - первая страна мира, в которой вводится обязательная вакцинация.

При этом создатели системы хранения медицинской информации Elga заявили, что начать в Австрии обязательную вакцинацию от коронавируса с февраля технически почти невозможно, реализовать ее получится только в апреле.