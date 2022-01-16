В субботу, 15 января, в ряде городов Франции прошли массовые протесты против решения правительства превратить COVID-сертификаты в вакцинный пропуск, необходимый для ряда заведений и услуг.

Об этом сообщает BFMTV.

Люди вышли на митинг с лозунгами "Свобода", "Демократия в опасности" и "Нет вакцинации" в Париже, Лионе, Нанте, Бордо и Ренне. Всего прошло около 170 демонстраций. При этом количество протестующих, по оценкам МВД, уменьшилось вдвое – на прошлой неделе на улицы вышли примерно 105 тысяч людей.

Наиболее крупными стали протесты в Париже. Там на четыре отдельные демонстрации собрались почти 7000 человек. Более пяти тысяч людей были собраны Флорианом Филиппо – бывшим соратником Марин Ле Пен из "Национального объединения".

Всего в Париже задержали шесть человек. Столько же и в других городах.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Франции обяжут детей от шести лет носить маски в общественных местах. Такие меры вводятся из-за стремительного распространения штамма "омикрон" в стране.

Также писали, что во Франции зафиксировали новый штамм коронавируса B.1.640.2, который называют "IHU". Им заразились уже 12 человек.