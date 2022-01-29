Мэр Чикаго, афроамериканка Лори Лайтфут, сделала странноватое фото. На нем она запечатлена у ковра, на котором долларовыми купюрами выложена надпись "Get vax'd" (то есть "вакцинировалась").

Снимок опубликовала 28 января в Фейсбуке мэрия Чикаго.

Фотография никак не подписана.

В комментариях пользователи оставили море шутливых и недоуменных записей.

"Это же сатира, так?", "Так вот куда идут мои налоги!", "Стоит ли ожидать какого-то текста, объясняющего, что здесь происходит?", "Тот, кто разрешил это фото, должен быть уволен. Я подумала, что это фотошоп, когда впервые увидела его", "Мэрия Чикаго, вы совсем сошли с ума, такой позор", - пишут под постом американцы.

Ранее "Страна" сообщала, что Лайтфут уже становилась героиней новостных сюжетов. В начале октября президент США Джо Байден во время выступления в штате Иллинойс назвал ее мистером. Правда, спутать Лайтфут с мужчиной нетрудно: она одевается в мужском стиле, а также является сторонницей ЛГБТ и живет в браке с другой женщиной.

Также мы рассказывали, что недавно Верховный суд США отменил распоряжение Байдена об обязательной вакцинации работников крупных компаний.