Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович допустила признание российской вакцины от коронавируса "Спутник V" уже в этом году.

Об этом представитель ВОЗ сообщила в четверг, 27 января, в эфире телеканала "Россия-24".

"Десять вакцин было включено в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения, а это значит, что они используются в чрезвычайных ситуациях здравоохранения, как сейчас в пандемию. Еще шестнадцать кандидатов находятся в процессе ожидания, включая "Спутник V", - рассказала Мелита Вуйнович.

По словам представителя ВОЗ,для включения в этот список нужно собрать необходимый пакет документов.

"Это не только документы по эффективности вакцины или статья в The Lancet, это полный общий технический документ для заявки на регистрацию лекарственного препарата в ВОЗ, который включает пять больших модулей. Все идет по плану, и мы надеемся, что эти планы позволят в этом году прийти к окончанию процесса", - сказала Вуйнович.

Представитель ВОЗ в России добавила, что из всех российских вакцин только "Спутник V" подал заявку на регистрацию.

Ранее "Страна" сообщала, что 19 декабря прошлого года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил убеждение, что в ближайшие месяцы ВОЗ может одобрить "Спутник V".

А днем позже в ВОЗ заверили, что будут готовы проинспектировать производство вакцины в феврале.