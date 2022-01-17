В Австралии решили разрешить въезд в страну иностранцам, которые привиты двумя дозами российской вакцины от коронавируса "Спутник V". При этом на однокомпонентный препарат "Спутник Лайт" разрешение не распространяется.

Об этом сообщила пресс-служба Управления терапевтических товаров (TGA), которое входит в Министерство здравоохранения Австралии.

В документе сказано, что Управления терапевтических товаров на минувшей неделе получило дополнительную информацию о том, что "Спутник V" обеспечивает защиту приезжающих в Австралию путешественников и потенциально снижает вероятность передачи ими Сovid-19 другим людям, а также опасности заболевания в тяжелой форме.

Таким образом, в Управлении сослались на исследования правительства России при содействии посольства Австралии в Москве. Согласно им, две дозы российской вакцины снижают вероятность симптоматической инфекции на 89%, а госпитализации либо смерти - на 98-100%.

"Однократный курс вакцины Гамалеи ("Спутник Лайт") в настоящее время не признается TGA", - добавили в пресс-службе.

Напомним, в Кремле ранее заявили, что "Спутник V" в ближайшие месяцы одобрят в ВОЗ.

В свою очередь, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что будет готова проинспектировать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в феврале 2022 года и рассчитывает получить все документы по препарату уже в январе.