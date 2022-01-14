Верховный суд США заблокировал распоряжение президента страны Джо Байдена об обязательной вакцинации работников крупных компаний, альтернативой которому являлось бы ношение масок и еженедельное тестирование за свой счет.

Об этом сообщает BBC.

Судьи Верховного суда США посчитали, что это распоряжение превышает полномочия администрации Байдена. Отдельно они постановили, что более ограниченное распоряжение на вакцинацию может применяться к персоналу финансируемых государством медицинских учреждений.

Президент Байден сказал, что разочарован решением "заблокировать здравомыслящие жизненно важные требования к сотрудникам крупных предприятий, которые были основаны как в науке, так и в законе".

"Это не мешает мне использовать свой голос как президента, чтобы выступать за то, чтобы работодатели поступали правильно для защиты здоровья и экономики американцев", - сказал он.

Байден призвал лидеров бизнеса ввести требования по вакцинации для защиты своих работников, клиентов и общества.

Распоряжение администрации о вакцинации на рабочем месте требовало бы, чтобы работники получали прививку от COVID-19 или проходили еженедельное тестирование, носили маски и делали все это за свой счет. Администрация Байдена подсчитала, что введение требования о вакцинации для крупных работодателей спасет 6 500 жизней и предотвратит 250 000 госпитализаций в течение шести месяцев.

Напомним, канцлер Австрии подтвердил старт обязательной вакцинации с февраля.

Также мы писали о том, что Зеленский ответил на вторую петицию об отмене обязательной вакцинации.