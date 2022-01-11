Украинские медицинские работники, коммунальщики и чиновники должны вакцинироваться от коронавируса до конца текущего месяца. При этом изначально приказ Минздрава о расширении перечня профессий , представители которой должны сделать прививку, должен был вступить в силу 17 января.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Согласно приказу, в список тех, кто подлежит обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина добавляются работники:

органов местного самоуправления;

заведений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

"Работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины против COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", - сказано в сообщении.

Исключением являются люди, которые имеют абсолютные противопоказания к прививкам от коронавирусной болезни и медицинское заключение в подтверждение этого.

"При заражении Омикроном риск госпитализации ниже на 65% для пациентов, получивших две дозы вакцины, и на 81% – для тех, кто получил три дозы. Однако количество случаев COVID-19, вызванных новым штаммом, растет, что может создать существенную нагрузку на медицинскую систему. Именно поэтому в Украине и есть необходимость расширения перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 обязательна", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Напомним, весной в Украине могут начать вакцинировать от коронавируса детей от 5 лет.

Также сообщалось, что в Украине одобрили бустерную дозу вакцины для всех совершеннолетних.