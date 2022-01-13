В Украине готовится новая волна отстранений от работы без сохранения зарплаты. На этот раз - коммунальщиков, органов местного самоуправления и медиков.

Соответствующий приказ Минздрава вступает в силу с 31 января. Но работодатели уже рассылают невакцинированным сотрудникам предупреждения. К примеру, как рассказал нам глава Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский, такие уведомления получили медики трех киевских больниц.

Причем, от них потребовали вакцинироваться раньше - до 17 января, то есть еще до вступления приказа Минздрава в силу.

Напомним: ранее отстраняли педагогов, работников госпредприятий, чиновников, что вызвало массу скандалов и судебных исков. Причем суды принимают по этим делам неоднозначные решения: некоторые служители Фемиды становятся на сторону учителей, а некоторые считают, что их оставили без работы вполне законно. Правда, в ближайшее время выигрывать иски отстраненным от работы будет труднее - Верховный суд уже подготовил для судов методичку, из которой выходит, что отстранять непривитых сотрудников имеют право.

Но в этот раз проблема может оказаться еще масштабнее.

Ведь медицина и коммунальные службы относятся к критической инфраструктуре. То есть даже если пару дней работать будет некому, украинцы это тут же почувствуют.

"У меня нет лишних людей, а вакцинированных - только 30%. И так мастеров не хватает. Если отстранять от работы, то придется разве что котельные выключать. И оставить целые микрорайоны без отопления", - говорит руководитель КП "Теловик" (Староконстантинов Хмельницкой области) Александр Душенко.

"Среди медиков достаточно высокий процент вакцинации, но есть и те, кто не делал прививку и не собирается. Но врачей и медсестер и так катастрофически не хватает. Кто же будет лечить людей, если часть персонала еще и не допустят к работе", - отмечает экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

Впрочем, многие работодатели уже ищут лазейки, чтобы не отстранять сотрудников.

Разбирались, как с 31 января будут отстранять от работы и лишать зарплаты медиков и коммунальщиков.

После педагогов - врачи и коммунальщики

Минздрав расширил список профессий, невакцинированных представителей которых будут отстранять от работы без сохранения зарплаты, 30 ноября 2021 года.

16 декабря обновленный приказ №2664 зарегистрировал Минюст. Но вступает в силу документ с 31 января, так как он был опубликован в "Официальном вестнике Украины" только 31 декабря. По поводу этой публикации, кстати, уже закручивается отдельная интрига, но вернемся к ней позже.

Что касается приказа Минздрава, то в нем появилось несколько дополнений.

В частности, к перечню профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательной профилактической вакцинации, добавили:

Работников органов местного самоуправления

Учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности (то есть на частные клиники требование по вакцинации медиков не распространяется)

Коммунальных предприятия, учреждений, организаций (сюда входят все коммунальные службы, водители пассажирского транспорта и др.).

Сотрудники должны или пройти вакцинацию, или предоставить справку о выздоровлении, или каждые 72 часа сдавать тест на ковид. Также можно принести справку от врача о противопоказаниях к вакцинации.

Тем, кто этого не сделает, грозит отстранение от работы без сохранения заработной платы. А так как оклады у перечисленных категорий работников достаточно небольшие, "финансовой подушки", которая позволила бы продержаться без зарплаты у большинства попросту нет.

То есть фактически люди рискуют остаться без средств к существованию.

Собственно, с 31 января повторится схема, которую уже обкатали на педагогах, госчиновниках, работниках соцслужб и стратегических государственных предприятий.

Поясняя расширения списка профессий, для которых вакцинация от коронавируса является обязательной, министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил: "Работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, а также коммунальных предприятий взаимодействуют с большим количеством людей, а потому имеют повышенный риск инфицироваться коронавирусной болезнью".

Но медики и коммунальщики не просто общаются с большим количеством людей. Ни сфера здравоохранения, ни коммунальные службы не могут остановиться не то что на несколько дней, даже на час - иначе нас попросту ждет коллапс.

"Не хотите вакцинироваться - сделайте справку"

Отметим, что среди медиков процент вакцинированных достаточно высокий - 80-90% и больше, в зависимости от региона и учреждения здравоохранения.

Правда, сами медики "не для прессы" рассказывают, что часть медперсонала попросту "сделали" себе справки о вакцинации (благодаря связям в профессиональной среде им это сделать проще, чем обычным гражданам). Но формально претензий к ним тоже не будет.

Тем не менее, как говорит Сергей Кубанский, часть медиков вакцинироваться не хотят - кто по состоянию здоровья, кто по убеждениям.

"Многие уже переболели, причем не раз. И считают, что естественный иммунитет лучше вакцины", - отмечает Святослав Протас.

То есть до 10-20% медиков не вакцинировались и не планируют.

Что с ними будет после 31 января?

Сергей Кубанский рассказывает, что в некоторых больницах медперсонал уже предупредили об отстранении от работы, причем с 17 января. Хотя к этой дате приказ Минздрава еще даже не вступит в силу. Очевидно, главврачи отсчитали не месяц с момента официальной публикации документа, а месяц со дня его регистрации в Минюсте.

"Профсоюз вмешался, и уведомления об отстранении от работы отозвали", - говорит Кубанский.

По словам Ростислава Кравца, к ним уже начали массово обращаться медики из разных регионов, которых также предупреждают об отстранении от работы с 17 декабря.

При этом у профильного профсоюза есть вопросы и по дате 31 января.

"Согласно законодательству, приказ Минздрава вступает в силу через месяц после публикации в "Официальном вестнике". То есть, чтобы он начал действовать с 31 января, публикация, и именно в печатном издании, должна была состояться 31 декабря. Но, как нам стало известно, номер издания "под елочку" не выходил. То есть, если публикация будет позже, то и в силу приказ, соответственно, вступит уже в феврале", - отметил Кубанский.

На сайте "Официального вестника Украины" последние обновления датированы 17 декабря 2021 года, система поиска приказ Минздрава №2664 не выдает.

"Мы уже обратились в Минюст за соответствующими разъяснениями", - говорит Кубанский.

Также в профсоюзе обратили внимание, что в приказе Минздрава упоминают почему-то только медиков государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, а частных клиник там нет (хотя, к примеру, по педагогам требования по вакцинации касалось и частных школ).

"Получается какая-то дискриминация. Но если в больших городах люди в случае отстранения их врача от работы еще могут пойти в частную клинику, то что делать в райцентрах, где альтернативы нет. Отстранение врачей почувствуют все, ведь непонятно, кто будет лечить украинцев. "Лишнего" медперсонала, которым было бы можно заменить тех, кого временно отстранят, нет - и врачи, и медсестры и так в дефиците", - отметил Кубанский.

Киевские врачи рассказывают, что те, кто вакцинироваться не хочет, сейчас срочно делают себе "левые" справки о вакцинации или о наличии противопоказаний.

"Это вообще не проблема. Всегда можно найти знакомого коллегу, который работает на вакцинации, и договориться о справке. Даже платить ничего не нужно, можно за шоколадку решить", - рассказал нам терапевт одной из столичных поликлиник.

Медики говорят, что сами главврачи советуют им "сделать справку", чтобы закрыть этот вопрос.

Впрочем, некоторые доктора пошли на принцип, и намерены судиться, если их отстранят от работы. "Как только пойдут первые прецеденты, будем готовить иски", - отмечает юрист Ростислав Кравец.

К слову, большинство руководителей клиник требование отстранять сотрудников тоже не обрадовало. Ведь они должны обеспечить работу вверенного им учреждения, а как это сделать без врачей и медсестер - неясно.

"Людей и так не хватает, многие работают на полторы ставки. Кем я их заменю? Кто будет оперировать по "Скорой"? Если я врача оставлю без зарплаты, он завтра в частную клинику уйдет, за хорошими специалистами сейчас очереди стоят", - возмущается главврач одной из киевских клиник.

"Лучше бы власти вообще не поднимали сейчас тему вакцинации медиков, а то рискуют открыть ящик Пандоры. Если сейчас начнут активно обсуждать, что медики не вакцинируются, пойдет общественный резонанс. Врач-антивакс - это все равно, что святой отец, который не верит в Бога. Может снизиться общее число вакцинаций", - считает Протас.

"Придется отключать отопление"

С коммунальщиками ситуация еще хуже.

Если среди медиков достаточно высокий процент вакцинированных, то большинство коммунальных предприятий этим похвастаться не могут.

"У нас 50% работников невакцинированы и не собираются. Большинство людей в штате - 60 плюс. Если я начну требовать от них сделать прививку, они тут же на пенсию уйдут. А кто работать будет? Лишних людей у нас нет. Уже сейчас, если больше двух человек на больничном, не знаю, как дыры закрывать. А если половину мастеров не допустить к работе, то котельные придется закрывать и оставлять целые микрорайоны без отопления. То же самое со слесарями - кто на аварии выезжать будет? Причем, что интересно: в КЗоТ по поводу проверки документов о вакцинации не вносили никаких дополнений. Поэтому непонятно, на каком основании я могу их требовать - ведь это медицинская конфиденциальная информация. Да, руководителю предприятия, не отстранившему сотрудника без вакцинации, проверяющие могут выписать штраф в 170-340 тысяч, но я никого отстранять не буду. А придут проверяющие с претензиями - будем с ними судиться", - рассказал нам Душенко.

В "Киевтеплоэнерго" сообщили, что сейчас отрабатывают вопрос отстранений невакцинированных сотрудников от работы.

"Но у нас высокий уровень вакцинации", - сообщили нам в пресс-службе коммунального предприятия.

Сейчас по поводу коммунальных предприятий большой переполох. Местные власти не знают, что им делать - с одной стороны, не могут не выполнять приказ Минздрава, с другой - понимают, что некому будет работать, а оставить города без вывоза мусора и ремонта прорвавших в мороз труб они тоже не могут. По этому поводу местные чиновники обращаются за юридическими консультациями, - отметил Кравец.

К слову, что касается работников местных органов самоуправления, на которых требование по обязательной вакцинации также распространяется, то мэры, с которыми пообщалась "Страна", тут как раз особых проблем не видят.

"Большинство сотрудников было вакцинировано еще в октябре. Законодательно есть возможность недопуска к работе, но, думаю, до этого не дойдет", - говорит мэр Гайворона (Кировоградская область) Роман Волуйко. Также мэры говорят, что если отстранения и будут, то единичные и "работа не станет" - обязанности переложат на других специалистов.

По словам Ростислава Кравца, по-прежнему остаются доступными "лазейки", которые позволяют обойти требование об обязательной вакцинации.

"Отстранение предусмотрено за уклонение или отказ от вакцинации. Но уклонение может быть зафиксировано только с подачи санитарной службы. А отказ от вакцинации является подтвержденным, если его зафиксирует врач в присутствии двух свидетелей и занесет в специальную справку формы 63о/п. То есть, если человек в принципе не отказывается вакцинироваться, но "потом", правовые основания для отстранения его от работы и лишения зарплаты выглядят достаточно шаткими", - подытожил Кравец.