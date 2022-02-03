Специалисты немецкой Постоянной комиссии по вакцинации (STICO) планируют в ближайшее время предложить колоть четвертую дозу вакцин против коронавируса, опираясь на опыт Израиля.

Об этом со ссылкой на главу председателя комиссии Томаса Мертенса пишет Reuters.

"STIKO скоро даст рекомендации", - сказал он, сославшись на положительный опыт Израиля в том, что четвертая доза значительно улучшает защиту от тяжелого заболевания.

Мертенс также добавил, что эксперты будут рекомендовать ревакцинацию только с уже имеющимися вакцинами.

"Что касается вакцин, которые были адаптированы для работы против варианта коронавируса "Омикрон", STIKO придется ждать клинических данных от Moderna и Pfizer-BioNTech", - сказал он.

Глава STICO добавил, что некоторые страны уже начали предлагать дополнительные бустерные дозы, но недавнее исследование, проведенное в Израиле, показало, что, хотя четвертая доза вакцины и повышает уровень антител, он еще недостаточно высок для предотвращения заражения штаммом "Омикрон".

Напомним, в декабре прошлого года глава Минздрава ФРГ не исключил, что придется колоть четвертую дозу вакцины от коронавируса.

Также мы писали, что в Pfizer заявили, что уже этой зимой прививаться от коронавируса придётся до четырёх раз.