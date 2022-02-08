Американская компания Johnson & Johnson временно приостановила производство вакцины от коронавируса. В Европе официально признали тромбоз побочным эффектом от вакцины Johnson & Johnson

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, в конце прошлого года компания закрыла единственный завод по производству вакцины. Отмечается, что сейчас Johnson & Johnson сосредоточена на производстве экспериментального препарата от коронавируса, который может быть более прибыльным.

По данным источников, приостановка является временной, а завод в Лейдене снова начнет выпускать вакцину от COVID-19. Впрочем, вопрос по выполнению полного объема поставок во время перерыва в работе завода пока остается открытым.

Один из источников издания сообщил, что из-за приостановки производства объемы поставок могут сократиться на несколько сотен млн доз.

Ранее мы писали, что Европейское агентство по лекарственным средствам порекомендовало указывать тромбоз, в качестве побочных эффектов вакцины от компании Johnson & Johnson под названием Janssen.

Позже стало известно, что вакцина от коронавируса Johnson & Johnson может провоцировать редкий тип воспаления позвоночника. О новом побочном эффекте препарата заявил европейский регулятор по лекарственным средствам ЕМА.