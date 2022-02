На сегодняшний день полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции прошла половина населения нашей планеты.

Об этом сообщила еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес на пресс-конференции во Франции в среду, 9 февраля.

"Мы перешли в стадию, когда 50% мирового населения уже полностью вакцинированы от Covid-19. Но мы пришли сегодня к пониманию, что предоставлять вакцины недостаточно, нужно убедиться, что они полностью и своевременно используются, что происходит не всегда", - сказала представитель Еврокомиссии.

Она также добавил, что эта проблема особенно актуальна для африканских стран, где до сих пор остается низкий уровень иммунизации населения от Covid-19.

"Там необходимо создание инфраструктуры для вакцинации. Нужно больше шприцев, больше клиник, лучше подготовленный персонал. Это ключевые задачи, над которыми мы работаем", - резюмировала Кириакидес.

