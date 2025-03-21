С того момента как Владимир Зеленский выразил Дональду Трампу свои "сожаления" относительно перепалки в Белом доме, а украинская делегация в Саудовской Аравии поддержала план американцев по прекращению огня, тон президента США в отношении Зеленского значительно смягчился.

Трамп уже почти не прибегает к резким словам в его адрес, а наоборот - постоянно отмечает, что Зеленский хочет мира и что процесс урегулирования идет очень успешно. Также перестал Трамп и члены его команды заявлять о необходимости скорейших выборов в Украине.

В кругах, близких к Банковой и в правящей партии "слуга народа" такую перемену засчитывают как свою "победу", заявляя, что Трамп снял вопрос о смене власти в Украине.

В тоже время в политических кругах более распространена другая версия. Там говорят, что президент США смягчил свою позицию по отношению к Зеленскому из тактических соображений - чтоб Банковая не сопротивлялась процессу мирного урегулирования. Тем более, что Киев уже согласился на план США по прекращению огня.

Но, по этой версии, стратегически цель у Белого дома осталось прежней - переформатирование всей системы власти в стране. В том числе и с точки зрения необходимости долгосрочного мирного урегулирования и нормализации отношений с РФ. В Вашингтоне считают, что при президенте Зеленском ни того, ни другого достигнуто быть не может, а потому и хотят его поменять на иную фигуру, более соответствующую новым задачам.

О том, что от планов по смене власти в Украине Трамп не отказался, свидетельствуют и появляющиеся статьи в западной прессе об активных контактах окружения президента США (в том числе его сына и зятя) с украинской оппозицией, а также о том, что общий негативный настрой в отношении Зеленского в Вашингтоне не поменялся.

Поэтому в политических кругах распространена точка зрения, что, как только будет достигнуто соглашение о прекращении огня, запустится предвыборный процесс. Называется даже пошаговый план, который включает в себя прекращение огня в течение апреля-начала мая, затем проведение президентских выборов, подписание мирного соглашения с РФ, ратификацию его действующим составом парламента, а затем и проведение выборов в Раду.

Впрочем, как видим, план этот может реализоваться только в случае, если будет достигнуто перемирие (и даже тогда неизвестно даст ли Зеленский добро на запуск предвыборного процесса и не постарается ли он продлить военное положение, чтоб отсрочить выборы).

Но удастся ли договориться о прекращении огня - пока под большим вопросом.

Впрочем, даже если соглашение о перемирии сорвется и война продолжится, не факт, что это снизит давление на Зеленского со стороны Вашингтона.

"Срыв договоренностей, в котором стороны однозначно обвинят друг друга, наверняка будет использован РФ и частью окружения Трампа, чтоб представить Зеленского как главное препятствие для мира. С учетом желания президента США наладить отношения с Россией, он может воспринять эту логику. И это ничего хорошего для Зеленского не предвещает. Даже ближайшего окружение окружение может начать его воспринимать также как и Януковича перед его бегством в 20-х числах февраля 2014 года - как проблему, которая не дает урегулировать конфликт и прийти к замирению", - говорит источник.

Подробнее о ситуации в украинской политике на фоне переговоров о прекращении огня читайте в статье "Страны".

Почему не говорят о выборах

В последние пару недель тон Трампа в отношении Зеленского стал заметно более благожелательным.

Уже не звучат обвинения в "диктатуре" и в нежелании завершать войну. Прекратились и призывы к Зеленскому уйти в отставку или же объявить выборы.

На Банковой и в "Слуге народа" продвигают тезис, что американцы отступили назад, увидев, что скандалы с Зеленским якобы только укрепляют его поддержку в украинском обществе. Кроме того, в западных СМИ стали публиковаться опросы, что на выборах Зеленский может победить Валерия Залужного (хотя ранее в течение года все опросы показывали, что действующий президент проиграл бы выборы экс-главкому ВСУ).

Высокопоставленный собеседник, близкий к руководству парламентской фракции "Слуги народа", уверяет, что соцопросы возымели эффект на американскую сторону.

"Они стали понимать, что если пройдут выборы, не факт, что президент сменится. Если выиграет Зеленский, они же не будут снова требовать выборы, потому что это будет глупо выглядеть. Так что страсти улеглись", - говорит источник.

Впрочем, в политических и экспертных кругах более распространена иная точка зрения.

Там считают, что смягчение риторики связано с тем, что Зеленский согласился на прекращение огня и, в целом, демонстрирует (по крайней мере на данном этапе) стремление идти в фарватере американского мирного плана. И потому Вашингтон решил пока не поднимать болезненные для украинских властей вопросы по поводу выборов и прочего, чтоб не затруднять переговорный процесс.

"Вопрос выборов в Украине американцы отложили, так как им надо сначала закрыть более важную сделку - договориться о прекращении огня. Если опять говорить о предвыборной кампании, можно переговоры сорвать. Зеленский же сейчас показывает примерное поведение, переговоры с Украиной и Россией продолжаются. Зачем в такой ситуации вносить дополнительные раздражители?" - комментирует "Стране" политолог Андрей Золотарев.

Также полагает и источник "Страны" в дипломатических кругах.

"Критика прекратилась после одного конкретного события - когда украинская делегация на переговорах в Саудовской Аравии согласилась с предложением США по завершению огня. С точки зрения американцев, их кампания давления возымела эффект, а потому пока остановлена - переговоры ж и так идут. Но если Зеленский начнет вновь отклонятся от заданной Штатами линии, то накат возобновится. А то, что будет после того как начнется перемирие - это уже совсем другой вопрос. Есть много сигналов, что Вашингтон не отказался от планов по смене власти в Украине", - говорит источник.

Сын и зять Трампа вступают в дело

Сигналы эти, поступают, в частности, через западные СМИ.

В американской прессе продолжают появляться публикации, которые можно отнести к контексту возможных выборов в Украине. Напомним, в издании Politico в начале марта вышла статья о контактах неназванных представителей Трампа с важными фигурами украинской оппозиции, прежде всего - Тимошенко и Порошенко. Делалось это якобы с целью усилить давление на Зеленского, "чтобы тот ушел в отставку". При этом, говорится в статье, лидеры "Батькивщины" и "Евросолидарности" в беседах позиционируют себя как люди, "с которыми было бы легче работать [Вашингтону], и которые согласились бы со многими вещами, на которые Зеленский не согласен".

Этот материал наделал много шума в Украине. Примечательно, что оба украинских политика подтвердили встречи с некими американцами из околотрамповских кругов, не назвав имен.

К следующей статье, вышедшей на днях, Politico уже выяснило, что от Трампа с украинской оппозицией встречались его сын Дональд Трамп-младший, зять Джаред Кушнер, журналист Такер Карлсон и спецпредставитель Стив Уиткофф.

При этом издание утверждает, что команда Трампа "ясно дала понять, что презирает Зеленского" в связи с конфликтом в Белом доме, а этими переговорами пытается заручиться поддержкой досрочных выборов, которые, по их убеждению, Зеленский проиграет.

"Они видят в Зеленском препятствие. Как ослабить Зеленского и сделать его более сговорчивым? Ну, привлечь его политических противников и показать ему, что у Соединенных Штатов есть другие украинские партнеры и другие варианты", - сказал Politico республиканский эксперт по внешней политике.

Пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в ответ на просьбу "Страны" прокомментировать информацию Politico сообщила, что к тому, что было сказано по поводу предыдущей статьи, добавлено ничего не будет. Получить комментарий стороны Порошенко к выходу этой публикации не удалось.

Высокопоставленный собеседник, близкий к руководству фракции СН в Раде, сказал, что оппозиция, в том числе лидеры "Батькивщины" и "Евросолидарности" усилили свою внешнеполитическую активность.

"Говорили ли они (оппозиционеры - Ред.) с сыном Трампа? Не знаю. С ним общался Давид (Арахамия - Ред.), но это было еще до инаугурации Трампа (20 января - Ред.) По его словам, на тот момент кроме него никто с Трампом-младшим не говорил. Возможно, кому-то удалось это сделать позже. У Арахамии есть и другие контакты в группе MAGA", - утверждает собеседник.

При этом, по его словам, Порошенко как раз "наиболее далек" от кругов MAGA.

"У него контакты все больше среди "старых" республиканцев. Ему также помогают немцы связи налаживать. Тимошенко выходит на MAGA через Соколова (народный депутат от "Батькивщины" Михаил Соколов, который давно работает с американским истеблишментом - Ред.). У нее куда более тесные отношения с республиканцами" - говорит собеседник.

В свою очередь политолог Золотарев считает, что желание американской администрации общаться с украинской оппозицией пусть даже не напрямую вполне объяснимо.

"У команды Трампа в отличие от демократов нет своих кадров в Украине. Это Демпартия создала себе многоуровневую клиентелу, где и политики, и активисты, и националисты, и даже силовики - в лице, например, антикоррупционных органов. Трампу нужно искать опорные фигуры", - комментирует политолог "Стране".

Ожидания на май

Сигналов о том, что перемены могут оказаться даже ближе, чем кажется, становится все больше.

Как утверждает уехавший за границу нардеп Артем Дмитрук, который находится в оппозиции к Зеленскому, после 9 мая Рада не продлит военное положение, а ТЦК начнут сворачивать мобилизацию.

"9 мая ВП и мобилизация продлена не будет! Я вам больше скажу - Зеленский не уверен даже в том, что сможет удерживать режим уже в апреле! В военкоматы поступило разъяснение о том, что 9 мая будет стоп! Дали инструкции по работе! Инструкция заключается в том, что нужно все почистить и плавно уйти на покой. Но, конечно, заработок никто не отменял, поэтому ТЦК будут работать, пока не будет на них управы", - написал в своем Telegram-канале Дмитрук.

Тут стоит напомнить, что раньше власть неоднократно делала заявления, что даже в случае перемирия не будет сразу отменять военное положение, что вернуло бы населению все гражданские свободы. ВП уже в 14-й раз парламент продлил в начале февраля, закончится этот срок как раз 9 мая.

В политических кругах Украины уже даже обсуждается пошаговый план действий, который, как утверждается, намерены продвигать американцы.

Первый этап - прекращение огня с отменой военного положения (либо его непродление после 9 мая).

Второй этап - назначение на конец августа президентских выборов и на конец октября парламентских.

Третий этап - выборы президента.

Четвертый этап - подписание мирного соглашения с РФ и ратификация его в парламенте действующего созыва.

Пятый этап - проведение выборов в Раду и в местные органы, завершение переформатирования системы власти в Украине.

Очевидно, что план этот может реализоваться только в случае, если будет достигнуто в ближайшее время соглашение о прекращении огня

Собеседник, вхожий на Банковую, скептически оценивает такой сценарий. Переговоры идут вязко, поэтому вряд ли прекращение огня возможно к Пасхе, которую в этом году все христианские конфессии празднуют 20 апреля.

"Это тяжело представить, ведь остался только месяц, а еще даже о частичной остановке огня не договорились. Но американцы действительно верят, что успеют", - говорит источник.

По его словам, на Банковой пока еще не определились со своей стратегией действий на случай, если перемирие все ж таки будет заключено.

"Часть считает, что военное положение не стоит отменять до тех пор пока не будет подписано мирное соглашение. И что одного прекращения огня для старта предвыборного процесса будет недостаточно. Такое мнение распространено. Но есть ощущение, что американцы все ж таки будут продавливать тему выборов, как часть общего процесса мирного урегулирования. Поэтому нельзя исключать, что Украина пойдет на выборы. И часть окружения Зеленского уверена, что он на них победит. Главная проблема - это Залужный. Но, как говорят, Офис уже довольно далеко продвинулся в переговорах с ним, чтоб убедить его не идти на выборы президента. Других серьезных конкурентов на Банковой для Зеленского не видят. Тот же Порошенко скоро будет уничтожен уголовным делом о получении чемоданов с наличкой от россиян в марте 2019 года. Прочие игроки также не вызывают больших опасений", - говорит источник.

Впрочем, уверенность в благополучном для Зеленского исходе выборов в политических кругах многими оспаривается.

"Сейчас Зеленский прикладывает немало усилий, чтоб убедить Трампа в своей верности ему и добиться гарантий, что американцы не будут играть против него, а дадут победить на выборах. Но в том, что такие гарантии будут даны уверенности нет, а потому Банковая, через подконтрольную себе сетку пабликов, блогеров и спикеров, продолжает раскручивать антитрамповскую кампанию. Что касается перспектив Зеленского на выборах, то они напрямую будут зависеть от условий перемирия. Если все будет идти по инерционному сценарию и прекращение огня будет означать, что РФ сохраняет свой контроль над уже захваченными территориями, а Украине не получает никаких гарантий безопасности или миротворцев, то представить обществу это как "победу" будет трудно. Хотя Зеленский и попытается. Завершение войны может пробудить общее недовольство в обществе, которое накапливалось все это время. Вспомнят и шашлыки в мае, и повальную коррупцию, и бусификацию с огромными взятками за откос от мобилизации, и огромные потери на фронте. Плюс, нельзя забывать фактор армии и военных, которые также могут попытаться после окончания боевых действия и начала предвыборной кампаний как-то политически капитализировать свои боевых заслуги. А если еще и американцы начнут играть против Зеленского, то ситуация для него окажется предельно опасной вне зависимости от того, пойдет ли на выборы Залужный или нет", - говорит источник.

При этом он также считает пока не гарантированным то, что в ближайшее время вообще удастся договорится о перемирии. Но и в таком случае, по его мнению, проблемы Зеленского никуда не исчезнут.

"Срыв договоренностей, в котором стороны однозначно обвинят друг друга, наверняка будет использован РФ и частью окружения Трампа, чтоб представить Зеленского как главное препятствие для мира. С учетом желания президента США наладить отношения с Россией, он может воспринять такую логику. И это ничего хорошего для Зеленского не предвещает. Даже ближайшее окружение окружение может начать его воспринимать также как и Януковича его окружение перед бегством в 20-х числах февраля 2014 года - как проблему, которая не дает урегулировать конфликт и прийти к замирению. И это не говоря уже о том, что затягивание войны несет свои огромные риски для Украины и лично для Зеленского", - говорит источник.