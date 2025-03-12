На переговорах в Саудовской Аравии не обсуждали отставку президента Владимира Зеленского и выборы в Украине.

Об этом заявляет в соцсети X журналистка телеканала Fox News Нана Саджая.

"Источник, непосредственно участвующий в переговорах между США и Украиной, рассказал мне: проведение выборов или отставка президента Зеленского НЕ обсуждались в Джидде", - написала корреспондент.

Напомним, что Украина по итогам переговоров в Саудовской Аравии согласилась на 30-дневное прекращение огня.

В свою очередь Соединенные Штаты возобновили военную помощь Киеву и обмен разведданными.

Президент США Дональд Трамп надеется, что Россия согласится на прекращение огня, и хочет поговорить с Путиным уже на этой неделе.

О том, согласится ли Путин на прекращение огня, мы писали в отдельном материале.

Также мы разбирались, что значат договоренности, достигнутые в Саудовской Аравии.

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