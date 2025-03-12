Продолжается серия заявлений со стороны представителей Запада, которые ранее выступали категорически против прекращения огня в Украине, а теперь поддержали готовность Киева идти на перемирие.

Ранее поддержали согласие Украины премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Теперь решение Киева одобрил бывший премьер Британии Борис Джонсон.

Соответствующий пост политик опубликовал на своей странице в соцсети X.

Он назвал согласие Украины на перемирие "прекрасной новостью" и заявил, что теперь Украина "может иметь процветающее будущее как свободная суверенная и независимая страна".

С чем связана такая перемена в отношении к перемирию?

Как мы уже писали, вероятно, "партия войны" на Западе, также как и Зеленский, надеются на то, что Кремль откажется от предложенного прекращения огня, после чего война продолжается, отношения Трампа с Путиным разрушатся, и американский президент увеличит помощь Украине и санкционное давление на РФ.

Собственно, Джонсон об этом прямо пишет.

"Украинцы доказали, что они могут заключить мир. Теперь дело за Кремлем, подписаться под планом Трампа или столкнуться с последствиями. Если Путин откажется, мы поймем, что он не настроен серьезно по отношению к миру и никогда не был таковым", - заявил Джонсон.

О том, согласится ли Путин на прекращение огня, мы писали в отдельном материале.

Также мы разбирались, что значат достигнутые в Джидде договоренности.