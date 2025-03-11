Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал формулу президента США Дональда Трампа в отношении Украины: "сначала мир, потом - гарантии".

Об этом пишет газета El Mundo.

Рютте считает, что вопрос гарантий безопасности для Украины нужно рассматривать уже после заключения мирного соглашения.

"Я думаю, президент Трамп прав в том, что прежде чем поддерживать мир, нужно сначала достичь мира. А мира пока нет", - заявил Рютте.

Также, по словам генсека НАТО, благодаря Трампу "действительно произошел прорыв" в плане начала переговоров как с Украиной, так и с Россией.

Ранее Рютте также поддержал идею Трампа о перемирии.

Между тем глава Офиса президента Андрей Ермак призвал Европу не допустить остановки огня в Украине до предоставления гарантий безопасности.