Сначала мир, потом - гарантии. Генсек НАТО поддержал формулу Трампа в отношении Украины
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал формулу президента США Дональда Трампа в отношении Украины: "сначала мир, потом - гарантии".
Об этом пишет газета El Mundo.
Рютте считает, что вопрос гарантий безопасности для Украины нужно рассматривать уже после заключения мирного соглашения.
"Я думаю, президент Трамп прав в том, что прежде чем поддерживать мир, нужно сначала достичь мира. А мира пока нет", - заявил Рютте.
Также, по словам генсека НАТО, благодаря Трампу "действительно произошел прорыв" в плане начала переговоров как с Украиной, так и с Россией.
Ранее Рютте также поддержал идею Трампа о перемирии.
Между тем глава Офиса президента Андрей Ермак призвал Европу не допустить остановки огня в Украине до предоставления гарантий безопасности.