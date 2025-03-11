В Кремле отрицают правдивость утверждений западных СМИ о том, что Россия согласна на перемирие длительностью в полгода.

С опровержением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, такая информация не соответствует реальности.

"В западных СМИ сейчас очень много неправильной информации, очень много слухов, которые не соответствуют действительности. Мы вас призываем, особенно в деле урегулирования вокруг Украины: ориентируйтесь только на официальные источники информации и на конкретные заявления конкретных людей", - сказал спикер Кремля, которого попросили прокомментировать публикацию агентства Bloomberg.

На прошлой неделе агентство сообщило, что президент РФ Владимир Путин готов пойти на перемирие с Украиной на определенных условиях. При этом прямого опровержения такой готовности в Кремле не высказали.

Подробнее о том, может ли Москва согласиться на прекращение огня, "Страна" писала в отдельном материале.

Также накануне в Bloomberg анонсировали визит на текущей неделе спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в Москву и его встречу с президентом России.