Сегодня состоялся телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным.

Опубликован полный текст пресс-службы Кремля о разговоре Путина с Трампом.

"Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединённых Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договорённости.

Обсуждалась также тема урегулирования в Украине. Д.Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В.Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Д.Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путём мирных переговоров.

Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе.

В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.

Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования.

В.Путин и Д.Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч", - говорится в сообщении.

Ранее Трамп подробно рассказал, о чем говорил с Путиным. Также президент США заявил, что позвонит Зеленскому.

Напомним, что на днях Зеленский говорил о готовности к переговорам с Путиным.