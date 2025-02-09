Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным в случае, если Европа и США "не бросят" Украину с гарантиями безопасности.

Об этом Зеленский заявил в интервью для британского вещателя ITV News.

По словам президента, есть возможность закончить конфликт в этом году.

"Для завершения войны в 2025 году есть все возможности. Трамп хочет быстрого окончания войны", - сказал Зеленский.

Он отметил, что для Украины должна быть уверенность в США и Евросоюзе.

"Если я буду уверен, что Европа и Америка нас не бросят и дадут нам гарантии безопасности, я готов к любому формату переговоров", - добавил глава государства.

Также Зеленский высказался против проведения выборов в ближайшее время.

"Все наши люди против выборов во время войны. Если мы приостановим военное положение – потеряем армию. А без военных голосовать – нечестно", - сказал Зеленский.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже заявил, что поговорил с Владимиром Путиным и обсудил с ним прекращение войны в Украине.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Россия увеличивает свою армию на 100 тысяч солдат, создает новые дивизии и разворачивает военное производство. По словам президента, эти процессы свидетельствуют о том, что Москва "не хочет переговоров".