Россия увеличивает свою армию на 100 тысяч солдат, создаёт новые дивизии и разворачивает военное производство.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своём традиционном вечернем обращении.

По словам президента, эти процессы свидетельствуют о том, что Москва "не хочет переговоров".

Напомним, в РФ неоднократно заявляли, что готовы к переговорам по Украине, требуя отменить указ Зеленского о запрете на переговоры с Путиным.

Ранее мы разбирались, каковы планы Банковой на фоне заявлений о возможных договорённостях с Кремлём.

В окружении президента уверены, что переговоров и не будет и в ближайшее время война не закончится. Главной проблемой, для решения которой сейчас прилагаются основные усилия, у Зеленского видят угрозу прекращения Трампом американской военной и финансовой помощи.

Война в Украине продолжается 1081-й день. Последние новостями с главными событиями 8 февраля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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