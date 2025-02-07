США будут настаивать на остановке огня в Украине и только затем - более подробных переговорах о мире. А также на прямых переговорах Киева и Москвы.

Об этом в интервью газете New York Post заявил специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог.

По его словам, лидер Соединенных Штатов в первую очередь "хочет остановить убийства - просто остановить их - а потом уже исходить из этого" в будущих переговорах.

Со ссылкой на Келлога в издании пишут, что нужно положить конец насилию, прежде чем приступать к переговорам о сложных вопросах мирного урегулирования, поскольку "из этой войны не выйдешь, убивая".

Напомним, по данным Reuters, у Трампа хотят, чтобы в Украине до конца года началось перемирие и состоялись выборы, после чего новая власть в Киеве сможет заключить с Москвой долгосрочное соглашение. В ОП такую идею уже раскритиковали.

Также ранее он уже несколько раз говорил о необходимости провести выборы в Украине, когда бои прекратятся.

В том же интервью спецпредставитель Трампа заявил, что обеим сторонам придётся пойти на уступки.

"Честно говоря, обе стороны в любых переговорах должны уступать; таков порядок вещей в переговорах. И вот тут-то вам и нужно выяснить, что приемлемо? Будет ли это приемлемо для всех? Нет. Но вы попытайтесь соблюсти этот баланс", - сказал он.

Келлог считает, что война не закончится без прямых переговоров между Россией и Украиной. На них может быть достигнуто соглашение, "которое будет выгодно обеим сторонам".

Также он привел в пример ситуацию с русско-японской войной, где посредником выступил президент США Теодор Рузвельт, получивший за урегулирование Нобелевскую премию мира.

"Я возвращаюсь к Тедди Рузвельту и Портсмутскому договору (который положил конец русско-японской войне в 1905 году - Ред.). Цари России и Японии были готовы выйти за дверь, и Рузвельт, по сути, собрал их вместе и сказал: "Вы оба должны немного уступить", и они это сделали. И что происходит: вы получаете Тедди Рузвельта Нобелевскую премию мира, и война прекращается", - добавил Келлог.

В качестве рычага давления на Россию, чтобы склонить её на переговоры и уступки, Келлог назвал ужесточение санкций против нефтяного сектора РФ.

По его словам, нынешние санкции США против России можно оценить на три по шкале от 1 до 10. То есть дал понять, что их ещё можно существенно увеличить.

Напомним, прошла первая официальная встреча представителей Украины с Китом Келлогом.

Война в Украине идет 1080-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 7 февраля 2025 года в обновляемом онлайне.