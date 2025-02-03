На Банковой раскритиковали идею провести выборы в Украине после остановки огня на фронте.

Такой план, по данным агентства Reuters, обсуждается у нового президента США Дональда Трампа.

"Если его (спецпредставителя США по Украине Кита Келлога - Ред.) план - это только прекращение огня и выборы, то это провальный план: Путина не запугать только этими двумя вещами", - написал в соцсети X советник президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Литвин.

Он заявил, что "Украина предпочла бы увидеть более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров".

Литвин также дал понять, что мирный план между Вашингтоном и Киевом на данный момент не обсуждается.

По его словам, важно быстро перейти к "реальной работе между командами над конкретным планом по прекращению войны и обеспечению прочного мира".

Напомним, по данным Reuters, в Белом доме обсуждают план, по которому сначала Украина и Россия останавливают огонь, затем в Украине проходят выборы (всё это должно состояться до конца 2025 года). После чего новые власти Украины уже заключают с Россией долгосрочный мирный договор.

Между тем накануне Зеленский заявил, что Украина "как никогда" близка к миру.

В то же время Зеленский назвал прямой контакт РФ и США без Украины "опасностью".