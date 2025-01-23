Любая пауза в боевых действиях должна привести к немедленным выборам в Украине. Такое мнение на страницах Newsweek высказал бывший советник президента США Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса Стив Кортес.

Он пишет, что президент Владимир Зеленский "использовал войну, чтобы отложить выборы", и "большая часть западного мира простила эту отсрочку".

Но теперь, в 2025 году, когда Трамп вступает в должность, "прекращение боевых действий в Украине кажется неизбежным". "Но любая пауза в боевых действиях, будь то временное прекращение огня или более прочный договор о перемирии, должна привести непосредственно к давно назревшим выборам в Украине", - пишет Кортес.

"В этот момент Зеленский сразу же становится политически уязвимым", поскольку "его прежняя широкая популярность была подорвана". "Уставшая от войны общественность все меньше доверяет его руководству и с большим подозрением относиться к безудержной коррупции в Украине", - говорится в колонке.

Автор пишет о "широко распространенных, заслуживающих доверия обвинениях в коррупции против Зеленского и его соратников, включая весьма противоречивого начальника штаба Андрея Ермака"

"Трамп может помочь открыть новую главу в истории Украины - эпоху после Зеленского, кульминацией которой станут честные патриоты, а не бесчестные клептократы", - добавляет Кортес, указывая, что самый высокий рейтинг сейчас в Украине у экс-главкома Валерия Залужного.

Ранее в Офисе президента заявили, что Украина будет готова провести выборы "незамедлительно" после заключения мира.