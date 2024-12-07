Назначение бывшего главы НАК "Нафтогаз" Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра – министра национального единства вызвало немалое удивление в политических кругах.

Руководитель одной из крупнейших и "ресурсных" государственных компаний "Нафтогаз" – фигура с политической точки зрения многократно заметнее, чем глава министерства, которое, тем более, ещё придётся создавать, хотя и не с нуля – ведомство будет сформировано на основе Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

К слову, само по себе появления Министерства национального единства, которое должно заниматься, как ранее заявлял Владимир Зеленский, возвращением украинцев из-за границы, вместо Министерства реинтеграции оккупированных территорий, крайне символично на фоне всё более усиливающихся слухов о скором завершении войны путем прекращения огня по линии фронта. Если эти слухи оправдаются, то, естественно, тема возвращения в Украину захваченных РФ территорий будет куда менее актуальна, чем тема возвращения украинских беженцев.

Однако, в свете этого есть ещё один немаловажный аспект: завершение войны будет означать, помимо прочего, начало предвыборной кампании. При этом наверняка значительное число украинцев к тому времени из-за границы не вернётся. Во время всех прошлых выборов зарубежное голосование играло небольшую роль в исходе выборов в виду крайней ограниченности мест для него. По итогу, к избирательным урнам шёл мизерный процент живущих за границей украинцев, который ни на что особо не влиял.

Но сейчас, когда миллионы людей выехали из страны, ситуация объективно иная. Полностью оставить их без возможности голосовать для власти будет проблематично. Придстоит создавать намного больше заграничных избирательных участков, а это огромный фронт работы. Который, к тому же, власти наверняка попытаются взять под свой полный контроль, чтоб иметь влияние на результаты голосования.

Перед глазами есть недавний пример Молдовы, когда голоса живущих за границей граждан определили исход президентских выборов (в пользу действующего президента) и референдума по вопросу Евросоюза.

Отметим, настроения живущих за границей украинцев трудно назвать позитивными в отношении действующей власти. Но это ещё более повышает для Банковой важность работы с сильно увеличившейся зарубежной диаспорой. Особенно на фоне того, что противники Зеленского проводить эту работу уже начинают. В частности, ряд нынешних и бывших депутатов от партии Порошенко и "Народного фронта" сейчас активно занимаются созданием объединений украинцев за границей.

С учётом всего вышесказанного, назначение на пост главы нового министерства одного из ключевых топ-менеджеров власти Чернышова, такого уж сильного удивления не вызывает.

Единство вместо "Нафтогаза"

Проект постановления № 12279 о Чернышове был зарегистрирован 3 декабря, и в тот же день Рада 237 голосами народных депутатов его одобрила. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что вносит представление по предложению фракции "Слуги народа".

Сам Чернышов, выступая перед парламентом, напомнил, что тему единства затронул в своём "плане стойкости" президент Владимир Зеленский.

"Без единства не может быть необходимых результатов "плана победы", – заявил чиновник.

Напомним, Зеленский ранее говорил, что намерен создать отдельное министерство для организации возвращения украинцев в страну. На этой же теме сделал акцент и новый министр.

"Дорогие депутаты, вместе с вами мы должны создать благоприятные условия, чтобы украинцы вернулись домой. Это наша общая цель и важно условие для построения сильной, успешной и процветающей страны", – заявил Чернышов.

Он также подчеркнул, что "сохранение единства" становится важной государственной задачей в условиях, когда значительная часть народа находится за пределами страны.

"Наверное, никто сегодня не скажет точную цифру этих людей. Эта цифра – 8-9 миллионов, а, может, 10 миллионов", – сказал Чернышов.

Как он позже уточнил в ответах на депутатские вопросы, его министерство "прямо сейчас" создаётся на базе реорганизованного Минреинтеграции временно оккупированных территорий, чей руководитель – Ирина Верещук недавно перешла на работу в Офис президента.

Работать Минединства, по словам Чернышова, будет "в тесной кооперации" с европейскими странами, которые, как утверждает министр, поддерживают идею возвращения граждан Украины домой.

"Они (данные страны - Ред.) уже обратились к нам с определёнными предложениями относительно возможной поддержки тех функциональных подразделений и департаментов, которые будут созданы в ключевых странах, где находятся украинцы. Это в первую очередь Германия, Польша, Чехия и другие", – отметил Чернышов.

Впрочем, некоторых депутатов ответы главы нового ведомства вообще не впечатлили. Также как для многих остался совершенно непонятным его уход с более престижной работы в "Нафтогазе".

"Из доклада новоназначенного министра Чернышова, который явно пошёл на понижение из "денежного" "Нафтогаза", так и осталось непонятно ни кто кого и с кем будет объединять, ни почему реинтеграция оккупированных территорий уже не актуальна и отменена", – написала народный депутат Виктория Сюмар ("Евросолидарность") на своей странице в Фейсбуке.

Кто такой Чернышов?

Немного о самом Чернышове. Он уже занимал в правительстве Шмыгаля пост министра по вопросам развития общин и территорий и когда время от времени заходил разговор о смене премьера, считался одним из кандидатов на кресло.

Чернышов – выходец из Харькова и связан с рядом влиятельных в этом городе людей, например, народным депутатом и владельцем рынка "Барабашово" Александром Фельдманом ("Восстановление Украины"), в структурах которого некогда работал, а также бизнесменом Игорем Абрамовичем, который в феврале 2023 года сложил с себя полномочия народного депутата, а до этого состоял в той же депутатской группе, что и Фельдман. При этом Абрамович считается по-прежнему близким к Банковой.

Кроме того, Чернышов имеет собственные тесные отношения с руководством страны. В "Слуге народа" поговаривают, что он дружит семьями с Зеленским. Дружба связывает Чернышова и с другом президента Тимуром Миндичем. Опальный нардеп Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в госизмене, объясняет стремительный подъём Чернышова по карьерной лестнице именно "фактором Миндича".

"Чернышов с подачи Миндича стал "губернатором" Киевской области, затем министром регионов (министром по вопросам развития общин и территорий - Ред.), затем "Нафтогаз", – написал Дубинский в своём телеграм-канале.

Сейчас Чернышов, как мы видим, вернулся в правительстве, получив приставку "вице".

Тем не менее остаётся вопрос: стоило ли ради этой должности уходить из "Нафтогаза"? Некоторые подозревают, что Чернышов на самом деле метит (или его "метят") ещё выше – в кресло премьера. Упомянутый выше Дубинский, например, допускает, что текущая перестановка может быть подготовкой для грядущей смены Шмыгаля на Чернышова. Или – "рокировки" Шмыгаля с первоым вице-премьером экономики Юлией Свириденко, а Чернышов уйдет первым "вице".

Чернышов (слева) и первая вице-премьер Свириденко. Фото: facebook.com/oleksiy.chernyshov

Напомним: слухи об отставке Шмыгаля ходили летом и в начале осени, но тот сохранил свой пост, хотя против него выступал второй человек в государстве – глава ОП Андрей Ермак.

Высокопоставленный собеседник, вхожий на Банковую, на вопрос "Страны", хочет ли Чернышов стать премьером, сказал, что тот – "человек амбициозный" и "всё возможно".

Следует отметить, что "Нафтогаз", если оценивать масштабы его влияния – имеет силу как несколько министерств вместе взятых. Тем не менее, Чернышов из компании ушёл, по одной версии, в политических целях. Теперь ему предстоит работать с диаспорами – мотаться по заграницам и коммуницировать, прежде всего, с западными элитами. На это могут быть выделены большие деньги. Его могли и "уйти" из "Нафтогаза", и тогда новое министерство для него – "золотой парашют", который опять-таки позволяет оставаться на виду и делать политическую карьеру", – комментирует "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Молдавизация" выборов

Почему вдруг власть решила под цель возвращения уехавших из Украины создать целое министерство, версии ходят разные.

В политических кругах есть, например, мнение, что системная работа с многократно возросшей диаспорой интересна не только "распилом" бюджетных средств и международной помощи, которые будут выделены на "возвращение украинцев" но и влиянием на политические предпочтения беженцев, которые ещё и избиратели.

Поступают разные сигналы, что на уровне власти и в экспертных кругах продолжается работа над тем, чтобы дать этим людям возможность проголосовать. И Минединство может стать тем органом, которому, в том числе, поручат выполнение этой задачи.

Так считает, например, депутат Рады Анна Скороход.

"Я думаю, что министерство единства сделано под выборы. Это моя теория. У нас огромное количество людей за рубежом. До проведения выборов они вряд ли вернутся. А их нужно подсчитать, понять, кто где находится, и как-то соорганизовать... Вы же не знаете, сколько находится чётко в Польше и как они распределены по регионам... А это политически играет роль. Я думаю, что потом будут вестись переговоры, как же это провести там. Консульские учреждения не вытянут. Возможно, будет онлайн-голосование добавлено. Но авторизация, ты должен стоять на учёте", – заявила в интервью народный депутат, добавив, что, по непубличным данным, количество лишь нелегально выехавших из Украины мужчин достигает 1,2 млн человек.

Политолог Андрей Золотарев допускает, что правящую команду может заинтересовать опыт последних выборов президента Молдовы и референдума о внесении в конституцию страны ссылки на "европейский выбор".

Напомним: президент Майя Санду сумела переизбраться и получить нужные ей положительные результаты референдума только лишь за счёт голосов граждан, проживающих в Европе. Проживающие в республике в абсолютном большинстве проголосовали "против".

"Технологически нас может ждать "молдавизация" выборов, когда ставка делается на зарубежный округ. Вполне возможно, под организацию избирательного процесса в условиях заграницы и – получение на зарубежных участках цифр, которые порадуют президента, и вернули в правительство Чернышова. Придётся, однако, серьёзно переписывать законодательство для первых послевоенных выборов", – комментирует Золотарев "Стране".

При этом Бортник сомневается, что "молдавскую схему" удастся реализовать в Украине.

"Граждане Молдовы, живущие сейчас за границей, в абсолютном большинстве не беженцы, а трудовые эмигранты. Они бежали не от войны, а от бедности. Они держат в уме, что всегда могут при желании вернуться на родину. Среди украинских беженцев царят другие настроения. Очень много разочарованных в происходящем в Украине, кто воспользовался войной, чтобы уехать из страны. Таких людей вряд ли стоит ждать на избирательном участке. Кто-то уже отрезанный ломоть, решив начать жизнь с нуля и не ассоциируя себя с Украиной, а, значит, не пойдет на выборы. В целом диаспора разобщена даже на уровне активных членов, которые объединяются по интересам, но это малочисленные группы, и они зачастую, скорее, конкурируют друг с другом за внимание местных и украинских властей, бизнеса. Кроме того, среди беженцев сильны антивоенные настроения, больше сторонников мирного урегулирования. Их мнение насчёт того, кто виноват, что война шла так долго, отличается от точки зрения ультрапатриотической общественности, которая осталась, скорее, в Украине или вернётся через какое-то время. Сомнительно, чтобы такой избиратель был нужен команде президента. Так что, я скорее, верю, что в силу каких-то договорённостей с западными партнёрами об агитации возвращаться новое министерство будет "осваивать" гранты – и намёки на это есть, но большого электорального эффекта для власти я не жду", – говорит эксперт "Стране".

В тоже время источник, близкий к Банковой считает, что зарубежные избиратели Зеленского всё таки интересуют. Равно как и его оппонентов.

"Вопрос о том, что нужно будет резко увеличить число участков для голосования за границей поднимается всё чаще, если закончится война и начнутся выборы. Соответственно, нужно работать с теми миллионами украинцев, которые уехали за границу. Многие из них настроены против Зеленского. Это правда. Но есть и те, кто его поддерживает. А ещё большее число украинцев за границей просто индифферентно воспринимают политические процессы и не имеют чётких предпочтений. И задача власти будет их так или иначе привести на выборы и сделать так, чтоб они проголосовали за Зеленского. И это станет одной из основных задач нового министерства. Естественно, в случае, если войны закончится. Кстати, работу с диаспорой уже начали противники президента. Бывшие и нынешние депутаты от "Народного фронта" и партии Порошенко сейчас ведут работу по созданию объединений украинцев за границей. Естественно, с акцентом на критике Зеленского. Не исключено, что поступившие об этом в Киев сведения и стали одной из причин того, что Банковая решила создавать новое министерство для работы с диаспорой", – говорит источник.

Собеседник "Страны" также подтвердил предположение Скороход, что власти прорабатывают вопрос голосования он-лайн через "Дию". Как минимум для тех, кто не находится в Украине.

"И если они запустят этот проект, то будет уже не очень важно кто за кого голосует. Важно будет лишь то, какой результат нарисуют в "Дие". Но, учитывая крайнюю токсичность этого вопроса для оппозиции и Запада, тему онлайн-голосования пока не педалируют. Решение по ней ещё не принято. А если и будет принято, то объявят его впритык к выборам, чтоб у оппозиции не было время организовать кампанию в Европе с целью добиться отмены онлайн-голосования", – считает источник в ОП.