Как и прогнозировала "Страна", во втором туре выборов в Молдове победила действующий президент Майя Санду.



Однако итоги выборов для нее являются не триумфом, а предвестником больших проблем уже в следующем году, когда состоятся выборы в парламент.



Во-первых, Санду стала президентом исключительно благодаря голосам европейской диаспоры. Если брать итоги выборов в самой Молдове, то там победил оппозиционер-социалист Стояноглу.



Во-вторых, она не смогла победить в первом туре. А выход с ней во второй тур кандидата от социалистов Стояноглу серьёзно улучшил перспективы Соцпартии на парламентских выборах.



В-третьих, если сравнивать с результатами президентских выборов в 2020 году, то Майя Санду взяла меньше (57,7% тогда и 55,2% сейчас), а ее противник больше (42,3% Додон в 2020 году и 44,7% Стояноглу в 2024 году).



В-четвертых, фактически провалился инициированный Санду референдум о евроинтеграции, где количество голосов "за" лишь на мизерный процент превысило число голосов "против" (и опять же – только лишь за счет голосов диаспоры). Что показало как раскол в молдавском обществе, так и крайне неоднозначное отношение к Санду. А также то, что президент и его вертикаль не в полной мере контролирует политические процессы в государстве.



Все это в совокупности делает для партии Санду крайне проблематичной победу на предстоящих в следующем году выборах в парламент Молдовы. Парламент формирует правительство, в руках которого находится львиная доля властных полномочий в стране.



Уже понятно, что много возьмут социалисты. Также, скорее всего, на парламентские выборы пойдет популярный мэр Кишинева Ион Чабан, который может забрать немало голосов и у партии Санду. Пойдут на выборы и другие силы – как пророссийские, так и выступающие под евроинтеграционными лозунгами (то есть отбирающие голоса у партии президента). И окончательный "дизайн" нового парламента будет зависеть от того, какие из этих партий смогут преодолеть проходной барьер, а какие останутся "за бортом", унося с собой "в никуда" голоса, отобранные у более крупных политсил своего политического спектра.



Но, в общем и целом, на будущих выборах партия президента, скорее всего, потеряет большинство и в парламенте (на прошлых выборах в 2021 году она взяла 53%), и ей будет крайне непросто сформировать вокруг себя коалицию для создания правительства.