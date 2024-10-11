В самопровозглашенном Приднестровье могут провести свой референдум об отношении к Евросоюзу. Об этом сообщает "МИД" непризнанной республики.

Как следует из сообщения, это задумано в противовес готовящемуся в Молдове на 20 октября референдуму о вступлении в Евросоюз.

"МИД" Приднестровья заявил, что они хотели тоже участвовать в молдавском референдуме, но им никто не предложил. Поэтому они могут провести свой собственный опрос.

Накануне президент республики Молдова Майя Санду заявила, что Молдова может войти в Евросоюз без территории Приднестровья.

По ее словам, Брюссель не ставит перед Кишиневом цель урегулировать проблему Приднестровья до интеграции в Евросоюз. Санду также заверила, что Молдова рассматривает только мирные, дипломатические способы решений.

Ранее Санду предлагала рассмотреть возможность вступления в ЕС в два этапа: сначала Молдова, потом Приднестровье. Она надеется на вступление Молдовы в Евросоюз до 2030 года.

Напомним, Вашингтон призывал Кишинев и Тирасполь "работать вместе и находить решения острых обеспокоенностей с обеих сторон".