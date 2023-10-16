У Молдовы в ближайшие годы может появиться шанс вернуть контроль над Приднестровьем, и Кишинёв намерен им воспользоваться.

Об этом президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью "Радио Свобода".

При этом она говорит, что единственным приемлемым путём реинтеграции может быть только мирный вариант. Если этого не случиться, то, по словам президента, Молдова будет готова войти в ЕС без Приднестровья.

"Конечно, мы хотели бы стать членом ЕС как реинтегрированная страна, и в следующие несколько лет может возникнуть геополитическая возможность, поскольку все зависит от того, что будет происходить в регионе, и мы готовы использовать эту геополитическую возможность. Хочу ещё раз подчеркнуть, что единственно приемлемым решением приднестровского конфликта является мирное разрешение", - заявила Санду.

Если этого не удастся сделать, она предлагает рассмотреть возможность вступления в ЕС в два этапа: сначала Молдова, потом Приднестровье.

Она надеется на вступление Молдовы в ЕС до 2030 года.

Ранее Майа Санду признала, что жители Молдовы не поддерживают объединение с Румынией, поэтому надо евроинтегрироваться.

Мы также сообщали, что президент Молдовы не отказывается от нейтралитета страны, но призывает задуматься об обеспечении своей безопасности.