Президент Молдовы Майя Санду поздравила Украину с Днем независимости в окружении детей, державших в руках перевернутые флаги Украины.

Поздравительный ролик опубликовали официальные ресурсы президента страны.

В ролике детский хор сначала старательно и с настроением поет песню "Ой, у лузі червона калина". Затем в кадре перед хором появляется Санду и произносит на украинском языке: "С днем независимости, Украина! Слава Украине!" При этом дети машут флажками Украины и Молдовы. Практически у всех на флажках Украины сверху желтая полоса, а снизу - синяя.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве на Крещатике в День независимости открыли выставку трофейной российской техники, которую установили на улице раньше, но закрыли оградительной лентой. Подбитую технику охраняют полицейские, которые следят за тем, чтобы люди на нее не залезали.

Также мы сообщали, что президент Владимир Зеленский опубликовал обращение ко Дню независимости Украины. В нем он назвал этот день "праздником свободных людей, праздником сильных людей, праздником достойных, праздником равных".