В Киеве на Крещатике в День независимости открыли выставку трофейной российской техники, которую установили на улице раньше, но закрыли оградительной лентой.

Об открытии сообщают корреспонденты "Страны".

Подбитую технику охраняют полицейские, которые следят за тем, чтобы люди на нее не залезали.

Посмотреть на выставку пришли немало людей. Некоторые посетители фотографируются возле техники целыми семьями. Внутрь машин периодически бросают мусор.

Сегодня выставку дополнили новыми экспонатами, среди которых амуниция российских солдат, сбитые беспилотники, тубусы от снарядов.

Всего на Крещатике выставили около 28 единиц техники. Среди них — самоходные гаубицы, части сбитых ракет, БМП, БТР танки и другие бронемашины.

Напомним, аналогичная выставка подбитой российской техники в Киеве проходила в прошлом году.

Между тем война в Украине идет уже 547-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы приводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил о продвижении ВСУ в направлении Новопрокоповки на ореховском направлении. Это село южнее Работино, в которое накануне вошли украинские войска. Новопрокоповка находится на трассе, которая ведет в Токмак Запорожской области. Отдельные западные аналитики уже говорят, что украинские силы восточнее Работино вышли ко второй - основной - линии российской обороны.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.