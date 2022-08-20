В центре Киева, на Крещатике, накануне празднования Дня независимости Украины выставили уничтоженную российскую военную технику.

Видео публикуют ряд Телеграм-каналов.

Ранее мы писали, что правительство утвердило план мероприятий по празднованию 31-й годовщины Независимости Украины.

Помимо этого, "Страна" сообщала, что глава Киевской государственной военной администрации Николай Жирнов распорядился запретить в Киеве массовые мероприятия с 22 по 25 августа в связи с возможными обстрелами РФ на День независимости Украины.

В то же время замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что Россия не готовит новое наступление на Украину ко Дню Независимости Украины, но украинцам все равно стоит быть готовыми к возможным вражеским "сюрпризам".

Тем временем война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".